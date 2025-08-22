Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России" - РИА Новости, 22.08.2025
16:57 22.08.2025
Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный юрист РФ" генпрокурору Игорю Краснову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в документе.
Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный юрист РФ" генпрокурору Игорю Краснову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в документе.
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
 
