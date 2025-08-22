https://ria.ru/20250822/putin-2037023691.html

Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"

Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России" - РИА Новости, 22.08.2025

Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный юрист РФ" генпрокурору Игорю Краснову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:57:00+03:00

2025-08-22T16:57:00+03:00

2025-08-22T16:57:00+03:00

россия

владимир путин

игорь краснов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный юрист РФ" генпрокурору Игорю Краснову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250122/krasnov-1994957834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, игорь краснов, общество