Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"
Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"
2025-08-22T16:57:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный юрист РФ" генпрокурору Игорю Краснову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в документе.
