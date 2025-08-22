В ДНР четыре человека пострадали из-за киевской агрессии, заявил Пушилин

https://ria.ru/20250822/pushilin-2037073537.html

Четыре мирных жителя, среди них ребенок, пострадали в пятницу в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2025

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя, среди них ребенок, пострадали в пятницу в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале. По его словам, в Красногвардейском районе Макеевки в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2012 года рождения. Среди остальных пострадавших - мужчины 1991, 1989 и 1957 года рождения. Пушилин добавил, что раненым оказывается медицинская помощь. Глава республики отметил, что со стороны украинских войск совершены десять вооруженных атак с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных БПЛА.

