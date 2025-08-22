Рейтинг@Mail.ru
В ДНР четыре человека пострадали из-за киевской агрессии, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/pushilin-2037073537.html
В ДНР четыре человека пострадали из-за киевской агрессии, заявил Пушилин
В ДНР четыре человека пострадали из-за киевской агрессии, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.08.2025
В ДНР четыре человека пострадали из-за киевской агрессии, заявил Пушилин
Четыре мирных жителя, среди них ребенок, пострадали в пятницу в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:25:00+03:00
2025-08-22T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя, среди них ребенок, пострадали в пятницу в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале. По его словам, в Красногвардейском районе Макеевки в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2012 года рождения. Среди остальных пострадавших - мужчины 1991, 1989 и 1957 года рождения. Пушилин добавил, что раненым оказывается медицинская помощь. Глава республики отметил, что со стороны украинских войск совершены десять вооруженных атак с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных БПЛА.
https://ria.ru/20250822/minoborony-2037039485.html
https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036772805.html
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Денис Пушилин
В ДНР четыре человека пострадали из-за киевской агрессии, заявил Пушилин

Пушилин: четыре мирных жителя за день пострадали в ДНР из-за киевской агрессии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя, среди них ребенок, пострадали в пятницу в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале.
Кадры боев за освобожденную Южной группировкой войск Катериновку в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Вчера, 17:52
По его словам, в Красногвардейском районе Макеевки в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2012 года рождения.
Среди остальных пострадавших - мужчины 1991, 1989 и 1957 года рождения.
Пушилин добавил, что раненым оказывается медицинская помощь.
Глава республики отметил, что со стороны украинских войск совершены десять вооруженных атак с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных БПЛА.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.08.2025
21 августа, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала