ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.

