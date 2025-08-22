https://ria.ru/20250822/punkt-2036947715.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
