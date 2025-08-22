https://ria.ru/20250822/proekty-2036960622.html

Проекты Смоленской области победили на конкурсе по благоустройству

Проекты Смоленской области победили на конкурсе по благоустройству - РИА Новости, 22.08.2025

Проекты Смоленской области победили на конкурсе по благоустройству

Проекты городов Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск в Смоленской области вошли в число победителей на X Всероссийском конкурсе по созданию... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:59:00+03:00

2025-08-22T12:59:00+03:00

2025-08-22T12:59:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проекты городов Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск в Смоленской области вошли в число победителей на X Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Это исторический для области результат. Благодаря федеральному финансированию на реализацию проектов-победителей будет направлено 500 миллионов рублей. Итоги были объявлены во время церемонии награждения на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани. "Мы уже не раз принимали участие в этом конкурсе и одерживали победу. Направленные средства позволили нам реализовать 14 проектов, еще три инициативы находятся в стадии завершения", — написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, суммарно в регион было направлено свыше 1 миллиарда рублей. Все проекты рассматривала экспертная комиссия. Она оценивала качество проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранение историко-культурного наследия и природного ландшафта, а также применение экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Анохин уточнил, что в Дорогобуже благоустроят улицы Пушкина, Вала и центральную площадь, в Рославле — ландшафтный парк "Физкульт – берег". В Ельне по проекту "Новая ветвь развития города" обновят улицу Первомайская. Помимо этого, продолжится благоустройство юго-западной части городского парка имени Федора Солнцева в Гагарине и реализуется в Десногорске проект "Набережная зона, тропа здоровья “Атом парк-3”". "От лица смолян благодарю Минстрой России, главу ведомства Ирека Энваровича Файзуллина и членов жюри конкурса. При поддержке Минстроя продолжим работу по созданию комфортных условий для наших жителей", — заключил губернатор области.

https://ria.ru/20250819/anokhin-2036342190.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий анохин, смоленская область