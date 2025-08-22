Проекты Смоленской области победили на конкурсе по благоустройству

https://ria.ru/20250822/proekty-2036960622.html
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проекты городов Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск в Смоленской области вошли в число победителей на X Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Это исторический для области результат. Благодаря федеральному финансированию на реализацию проектов-победителей будет направлено 500 миллионов рублей. Итоги были объявлены во время церемонии награждения на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани.
"Мы уже не раз принимали участие в этом конкурсе и одерживали победу. Направленные средства позволили нам реализовать 14 проектов, еще три инициативы находятся в стадии завершения", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, суммарно в регион было направлено свыше 1 миллиарда рублей.
Все проекты рассматривала экспертная комиссия. Она оценивала качество проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранение историко-культурного наследия и природного ландшафта, а также применение экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.
Анохин уточнил, что в Дорогобуже благоустроят улицы Пушкина, Вала и центральную площадь, в Рославле — ландшафтный парк "Физкульт – берег". В Ельне по проекту "Новая ветвь развития города" обновят улицу Первомайская. Помимо этого, продолжится благоустройство юго-западной части городского парка имени Федора Солнцева в Гагарине и реализуется в Десногорске проект "Набережная зона, тропа здоровья “Атом парк-3”".
"От лица смолян благодарю Минстрой России, главу ведомства Ирека Энваровича Файзуллина и членов жюри конкурса. При поддержке Минстроя продолжим работу по созданию комфортных условий для наших жителей", — заключил губернатор области.