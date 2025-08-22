Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
03:05 22.08.2025 (обновлено: 09:58 22.08.2025)
Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс
Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс - РИА Новости, 22.08.2025
Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс
Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки АКДС, КПК, от гепатита В и полиомиелита, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2025
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
детские вопросы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки АКДС, КПК, от гепатита В и полиомиелита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. С началом учебного года дети вновь собираются в классы, где их игры и общение становятся магнитом для вирусов и инфекций. Для защиты от серьезных заболеваний был создан национальный календарь прививок, отметили в пресс-службе. "Какие прививки должны быть сделаны перед поступлением в 1 класс: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) - минимум четыре прививки; гепатит В - три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) - две прививки; полиомиелит - шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа", - сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать все сроки прививок и не игнорировать иммунопрофилактику. Если большинство детей в классе привиты - коллективный иммунитет сформирован. "Ряд прививок не входит в национальный календарь, но их также рекомендуется сделать всем школьникам. Среди них есть менингококковая инфекция - одна прививка для стойкого иммунитета; ветряная оспа - две прививки с интервалом 1-1,5 месяца; гепатит А - две прививки с интервалом 6-12 месяцев", - пояснили в пресс-службе.
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, Детские вопросы
Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки АКДС, КПК, от гепатита В и полиомиелита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
С началом учебного года дети вновь собираются в классы, где их игры и общение становятся магнитом для вирусов и инфекций. Для защиты от серьезных заболеваний был создан национальный календарь прививок, отметили в пресс-службе.
"Какие прививки должны быть сделаны перед поступлением в 1 класс: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) - минимум четыре прививки; гепатит В - три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) - две прививки; полиомиелит - шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать все сроки прививок и не игнорировать иммунопрофилактику. Если большинство детей в классе привиты - коллективный иммунитет сформирован.
"Ряд прививок не входит в национальный календарь, но их также рекомендуется сделать всем школьникам. Среди них есть менингококковая инфекция - одна прививка для стойкого иммунитета; ветряная оспа - две прививки с интервалом 1-1,5 месяца; гепатит А - две прививки с интервалом 6-12 месяцев", - пояснили в пресс-службе.
