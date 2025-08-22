Рейтинг@Mail.ru
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/prigovor-2036890442.html
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 22.08.2025
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России
Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:04:00+03:00
2025-08-22T06:04:00+03:00
происшествия
россия
александр роднянский
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что защита просит отменить приговор в отношении Роднянского*, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа. Басманный суд столицы в середине октября 2024 года заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мосгорсуд признал приговор законным в феврале этого года. Роднянский* объявлен в международный розыск, он был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250822/grazhdanstvo-2036876488.html
https://ria.ru/20250821/mvd-2036820575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1e889d19c5a1d2a2db2a48d9a91b0b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр роднянский, московский городской суд
Происшествия, Россия, Александр Роднянский, Московский городской суд
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России

Защита Роднянского добивается отмены приговора суда по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Роднянский*
Александр Роднянский* - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Роднянский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что защита просит отменить приговор в отношении Роднянского*, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа.
Антон Долин* - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ
Вчера, 00:36
Басманный суд столицы в середине октября 2024 года заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мосгорсуд признал приговор законным в феврале этого года.
Роднянский* объявлен в международный розыск, он был заочно арестован в мае 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Антон Пикули* - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*
21 августа, 18:05
 
ПроисшествияРоссияАлександр РоднянскийМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала