https://ria.ru/20250822/prigovor-2036890442.html

Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России

Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 22.08.2025

Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России

Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:04:00+03:00

2025-08-22T06:04:00+03:00

2025-08-22T06:04:00+03:00

происшествия

россия

александр роднянский

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что защита просит отменить приговор в отношении Роднянского*, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа. Басманный суд столицы в середине октября 2024 года заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мосгорсуд признал приговор законным в феврале этого года. Роднянский* объявлен в международный розыск, он был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250822/grazhdanstvo-2036876488.html

https://ria.ru/20250821/mvd-2036820575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, александр роднянский, московский городской суд