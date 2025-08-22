https://ria.ru/20250822/prigovor-2036890442.html
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 22.08.2025
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России
Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:04:00+03:00
2025-08-22T06:04:00+03:00
2025-08-22T06:04:00+03:00
происшествия
россия
александр роднянский
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Защита продюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что защита просит отменить приговор в отношении Роднянского*, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа. Басманный суд столицы в середине октября 2024 года заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Мосгорсуд признал приговор законным в феврале этого года. Роднянский* объявлен в международный розыск, он был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250822/grazhdanstvo-2036876488.html
https://ria.ru/20250821/mvd-2036820575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1e889d19c5a1d2a2db2a48d9a91b0b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр роднянский, московский городской суд
Происшествия, Россия, Александр Роднянский, Московский городской суд
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России
Защита Роднянского добивается отмены приговора суда по делу о фейках о ВС РФ