Жителю Алтайского края вынесли приговор за поджог военкомата

НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 18 годам лишения свободы за поджог военкомата, сообщил суд в своём Telegram-канале. В суде пояснили, что Виталий Пирогов обвинялся в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и совершении террористического акта. "Гражданин, будучи противником внешней и внутренней политики РФ, изучив различного рода методические материалы, содержащие сведения о совершении поджогов военных комиссариатов, подробные инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства, неоднократно предлагал, убеждал и уговаривал своего знакомого совместно совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата, на что получил отказ", - рассказали в суде. В дальнейшем Пирогов дома изготовил три самодельных зажигательных устройства, с которыми прибыл к военкомату в городе Рубцовске и бросил зажигательные устройства в здание. Кроме того, он опубликовал в интернете комментарий, побуждающий к осуществлению террористической деятельности. "Суд назначил Пирогову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 2-го Восточного окружного военного суда от 6 июня 2025 года, наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет с отбыванием первых четырёх лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.

