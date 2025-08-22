Рейтинг@Mail.ru
10:36 22.08.2025
Жителю Алтайского края вынесли приговор за поджог военкомата
Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 18 годам лишения свободы за поджог военкомата, сообщил суд в своём Telegram-канале.
алтайский край
россия
рубцовск
общество
НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 18 годам лишения свободы за поджог военкомата, сообщил суд в своём Telegram-канале. В суде пояснили, что Виталий Пирогов обвинялся в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и совершении террористического акта. "Гражданин, будучи противником внешней и внутренней политики РФ, изучив различного рода методические материалы, содержащие сведения о совершении поджогов военных комиссариатов, подробные инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства, неоднократно предлагал, убеждал и уговаривал своего знакомого совместно совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата, на что получил отказ", - рассказали в суде. В дальнейшем Пирогов дома изготовил три самодельных зажигательных устройства, с которыми прибыл к военкомату в городе Рубцовске и бросил зажигательные устройства в здание. Кроме того, он опубликовал в интернете комментарий, побуждающий к осуществлению террористической деятельности. "Суд назначил Пирогову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 2-го Восточного окружного военного суда от 6 июня 2025 года, наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет с отбыванием первых четырёх лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.
алтайский край
россия
рубцовск
алтайский край, россия, рубцовск, общество
Алтайский край, Россия, Рубцовск, Общество
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 18 годам лишения свободы за поджог военкомата, сообщил суд в своём Telegram-канале.
В суде пояснили, что Виталий Пирогов обвинялся в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и совершении террористического акта.
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге
3 августа, 10:49
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге
3 августа, 10:49
"Гражданин, будучи противником внешней и внутренней политики РФ, изучив различного рода методические материалы, содержащие сведения о совершении поджогов военных комиссариатов, подробные инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства, неоднократно предлагал, убеждал и уговаривал своего знакомого совместно совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата, на что получил отказ", - рассказали в суде.
В дальнейшем Пирогов дома изготовил три самодельных зажигательных устройства, с которыми прибыл к военкомату в городе Рубцовске и бросил зажигательные устройства в здание.
Кроме того, он опубликовал в интернете комментарий, побуждающий к осуществлению террористической деятельности.
"Суд назначил Пирогову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 2-го Восточного окружного военного суда от 6 июня 2025 года, наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет с отбыванием первых четырёх лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали
3 июня, 09:30
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали
3 июня, 09:30
 
Алтайский крайРоссияРубцовскОбщество
 
 
