Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам - РИА Новости, 22.08.2025
13:04 22.08.2025
Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами журналисту Глебу Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы республики. Указ принят на основании статьи 88 конституции Молдавии, которая позволяет президенту предоставлять гражданство в исключительных случаях. "Предоставить гражданство Республики Молдова следующим лицам... Пьяных* Глеб, родившийся в 1968 году в Российской Федерации", - говорится в документе. Также в указе упомянуты кинокритик Антон Долин* с двумя сыновьями, россиянка Наталия Хлюстова (1975) и американец Дэвид Лео Смит (1988). Пьяных работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала РФ спецоперации на Украине. В мае прошлого года ряд участников группы "Би-2" и члены их семей получили гражданство Молдавии. Согласно указу президента Молдавии, молдавские паспорта были выданы бас-гитаристу Максиму Андрющенко, менеджеру коллектива Алексею Левченко, а также их родственникам. Всего гражданство тогда получили восемь человек.* признаны в РФ иноагентами.
Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам

Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами журналисту Глебу Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы республики.
Указ принят на основании статьи 88 конституции Молдавии, которая позволяет президенту предоставлять гражданство в исключительных случаях.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла
6 марта, 16:39
"Предоставить гражданство Республики Молдова следующим лицам... Пьяных* Глеб, родившийся в 1968 году в Российской Федерации", - говорится в документе.
Также в указе упомянуты кинокритик Антон Долин* с двумя сыновьями, россиянка Наталия Хлюстова (1975) и американец Дэвид Лео Смит (1988).
Пьяных работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала РФ спецоперации на Украине.
В мае прошлого года ряд участников группы "Би-2" и члены их семей получили гражданство Молдавии. Согласно указу президента Молдавии, молдавские паспорта были выданы бас-гитаристу Максиму Андрющенко, менеджеру коллектива Алексею Левченко, а также их родственникам. Всего гражданство тогда получили восемь человек.
* признаны в РФ иноагентами.
Санду проигнорировала живущих в России граждан Молдавии в обращении
31 июля, 14:04
Санду проигнорировала живущих в России граждан Молдавии в обращении
31 июля, 14:04
 
