https://ria.ru/20250822/prezident-2036961753.html
Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам
Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам - РИА Новости, 22.08.2025
Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам
Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами журналисту Глебу Пьяных* и кинокритику Антону Долину*,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:04:00+03:00
2025-08-22T13:04:00+03:00
2025-08-22T13:04:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
антон долин
майя санду
алексей левченко
би-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами журналисту Глебу Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы республики. Указ принят на основании статьи 88 конституции Молдавии, которая позволяет президенту предоставлять гражданство в исключительных случаях. "Предоставить гражданство Республики Молдова следующим лицам... Пьяных* Глеб, родившийся в 1968 году в Российской Федерации", - говорится в документе. Также в указе упомянуты кинокритик Антон Долин* с двумя сыновьями, россиянка Наталия Хлюстова (1975) и американец Дэвид Лео Смит (1988). Пьяных работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала РФ спецоперации на Украине. В мае прошлого года ряд участников группы "Би-2" и члены их семей получили гражданство Молдавии. Согласно указу президента Молдавии, молдавские паспорта были выданы бас-гитаристу Максиму Андрющенко, менеджеру коллектива Алексею Левченко, а также их родственникам. Всего гражданство тогда получили восемь человек.* признаны в РФ иноагентами.
https://ria.ru/20250306/moldavija-2003436509.html
https://ria.ru/20250731/sandu--2032587802.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина, антон долин, майя санду, алексей левченко, би-2
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Антон Долин, Майя Санду, Алексей Левченко, Би-2
Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам
Президент Молдавии Санду предоставила гражданство Пьяных и Долину