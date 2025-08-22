https://ria.ru/20250822/presnjakov-2036892043.html

"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Московский "Жилищник" через суд вернул излишне оплаченную государственную пошлину по иску к актеру и музыканту Никите Преснякову, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Осенью прошлого года ГБУ города Москвы "Жилищник Мещанского района" через суд взыскал с Преснякова плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, указано в материалах. Квитанция об уплате госпошлины по этому делу была предоставлена мировому судье в июле 2024 года. Весной 2025 года в этот же судебный участок поступило заявление о возвращении государственной пошлины. Ответчиком также указан Пресняков. Определение о возврате пошлины уже вступило в силу. По данным СМИ, Пресняков владеет квартирой в историческом здании в центре Москвы, которую ему подарила бабушка Алла Пугачева, а также особняком в подмосковной деревне Бережки на берегу Истры, также подарком Пугачевой. Последние годы Пресняков живет в США. Никита Пресняков – сын певца Владимира Преснякова и певицы и актрисы Кристины Орбакайте, внук певицы Аллы Пугачевой и музыкантов Владимира Преснякова-старшего и Елены Пресняковой.

