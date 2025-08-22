https://ria.ru/20250822/presnjakov-2036892043.html
"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову
"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову - РИА Новости, 22.08.2025
"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову
Московский "Жилищник" через суд вернул излишне оплаченную государственную пошлину по иску к актеру и музыканту Никите Преснякову, следует из судебных материалов РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:20:00+03:00
2025-08-22T06:20:00+03:00
2025-08-22T06:20:00+03:00
шоубиз
москва
истра
сша
алла пугачева
владимир пресняков
кристина орбакайте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734648326_0:0:1372:771_1920x0_80_0_0_97b0e345a9205f28c7bdff5eb87ed3f4.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Московский "Жилищник" через суд вернул излишне оплаченную государственную пошлину по иску к актеру и музыканту Никите Преснякову, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Осенью прошлого года ГБУ города Москвы "Жилищник Мещанского района" через суд взыскал с Преснякова плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, указано в материалах. Квитанция об уплате госпошлины по этому делу была предоставлена мировому судье в июле 2024 года. Весной 2025 года в этот же судебный участок поступило заявление о возвращении государственной пошлины. Ответчиком также указан Пресняков. Определение о возврате пошлины уже вступило в силу. По данным СМИ, Пресняков владеет квартирой в историческом здании в центре Москвы, которую ему подарила бабушка Алла Пугачева, а также особняком в подмосковной деревне Бережки на берегу Истры, также подарком Пугачевой. Последние годы Пресняков живет в США. Никита Пресняков – сын певца Владимира Преснякова и певицы и актрисы Кристины Орбакайте, внук певицы Аллы Пугачевой и музыкантов Владимира Преснякова-старшего и Елены Пресняковой.
https://ria.ru/20250821/dyuzhev-2036626599.html
https://ria.ru/20250522/sud-2018435983.html
москва
истра
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734648326_69:0:1097:771_1920x0_80_0_0_398852dc0e2995dbf095a11d8f8381cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, истра, сша, алла пугачева, владимир пресняков, кристина орбакайте
Шоубиз, Москва, Истра, США, Алла Пугачева, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте
"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову
"Жилищник" вернул излишне оплаченную госпошлину по иску к Никите Преснякову