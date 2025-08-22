Правительство готовит программу восстановления пострадавших регионов

Рейтинг@Mail.ru
23:08 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/pravitelstvo-2037089579.html
россия
курск
брянск
владимир путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных российских регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено или повреждено во всех приграничных областях. И в Курске, в Брянске, в Белгороде такая программа будет сделана", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия
курск
брянск
россия, курск, брянск, владимир путин
Россия, Курск, Брянск, Владимир Путин
Дом правительства России. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных российских регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено или повреждено во всех приграничных областях. И в Курске, в Брянске, в Белгороде такая программа будет сделана", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
РоссияКурскБрянскВладимир Путин
 
 
