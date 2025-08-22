https://ria.ru/20250822/pravitelstvo-2037089579.html
Правительство готовит программу восстановления пострадавших регионов
Правительство готовит программу восстановления пострадавших регионов - РИА Новости, 22.08.2025
Правительство готовит программу восстановления пострадавших регионов
Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных российских регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:08:00+03:00
2025-08-22T23:08:00+03:00
2025-08-22T23:08:00+03:00
россия
курск
брянск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных российских регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено или повреждено во всех приграничных областях. И в Курске, в Брянске, в Белгороде такая программа будет сделана", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037088676.html
россия
курск
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, брянск, владимир путин
Россия, Курск, Брянск, Владимир Путин
Правительство готовит программу восстановления пострадавших регионов
Путин: правительство готовит программу восстановления пострадавших регионов