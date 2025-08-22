Рейтинг@Mail.ru
В Рослесхозе заявили о завершении пика летнего сезона лесных пожаров
00:34 22.08.2025
В Рослесхозе заявили о завершении пика летнего сезона лесных пожаров
Пик летнего сезона лесных пожаров в России пройден, с начала года возникло 6 тысяч возгораний, это ниже средних значений, сообщили РИА Новости в Рослесхозе. РИА Новости, 22.08.2025
общество
россия
красноярский край
иркутская область
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пик летнего сезона лесных пожаров в России пройден, с начала года возникло 6 тысяч возгораний, это ниже средних значений, сообщили РИА Новости в Рослесхозе. "Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Температурный режим стабилизируется, снижается класс пожарной опасности в лесах. Отмечу, что в летние месяцы стабильной оставалась ситуация в Центральной России - на сегодня действующих лесных пожаров на территории округа не зарегистрировано", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ивана Советникова. По данным ведомства, с начала года в России на землях лесного фонда возникло 6 тысяч лесных пожаров на площади 4,1 миллиона гектаров. В Рослесхозе отметили, что показатели горимости остаются ниже прошлогодних среднепятилетних значений. "Как ожидалось, летом самая сложная ситуация возникла в середине июля. Большинство лесных пожаров действовало на стыке Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. В регионах установилась аномально жаркая и сухая погода. Основной причиной лесных пожаров в летний период стали сухие грозы", - сказал Советников.
общество, россия, красноярский край, иркутская область, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Общество, Россия, Красноярский край, Иркутская область, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
В Крыму ликвидировали угрозу распространения лесного пожара
Общество Россия Красноярский край Иркутская область Иван Советников Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
