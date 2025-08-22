https://ria.ru/20250822/pozhar-2036876177.html

В Рослесхозе заявили о завершении пика летнего сезона лесных пожаров

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пик летнего сезона лесных пожаров в России пройден, с начала года возникло 6 тысяч возгораний, это ниже средних значений, сообщили РИА Новости в Рослесхозе. "Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Температурный режим стабилизируется, снижается класс пожарной опасности в лесах. Отмечу, что в летние месяцы стабильной оставалась ситуация в Центральной России - на сегодня действующих лесных пожаров на территории округа не зарегистрировано", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ивана Советникова. По данным ведомства, с начала года в России на землях лесного фонда возникло 6 тысяч лесных пожаров на площади 4,1 миллиона гектаров. В Рослесхозе отметили, что показатели горимости остаются ниже прошлогодних среднепятилетних значений. "Как ожидалось, летом самая сложная ситуация возникла в середине июля. Большинство лесных пожаров действовало на стыке Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. В регионах установилась аномально жаркая и сухая погода. Основной причиной лесных пожаров в летний период стали сухие грозы", - сказал Советников.

