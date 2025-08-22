Рейтинг@Mail.ru
Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов - РИА Новости, 22.08.2025
22:42 22.08.2025
Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
Морские порты Мариуполь и Бердянск внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Морские порты Мариуполь и Бердянск внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ. "1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 7. Бердянск (Запорожская область). 2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)", — говорится в документе. Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что в морских портах Мариуполь и Бердянск продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Кроме того, для безопасности судоходства установлено навигационное оборудование, ведутся дноуглубительные работы. В августе 2024 года Росморречфлот отмечал, что порт в Бердянске является универсальным. Он способен переваливать зерно, нефтепродукты, уголь, кокс, руду, металлы, другие генеральные и навалочные грузы. Основной номенклатурой груза морского порта Мариуполь в свое очередь являются металл, уголь, зерно. В марте 2023 года порты Мариуполь и Бердянск были включены в Реестр морских портов России.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Морские порты Мариуполь и Бердянск внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ.
"1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 7. Бердянск (Запорожская область). 2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)", — говорится в документе.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что в морских портах Мариуполь и Бердянск продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Кроме того, для безопасности судоходства установлено навигационное оборудование, ведутся дноуглубительные работы.
В августе 2024 года Росморречфлот отмечал, что порт в Бердянске является универсальным. Он способен переваливать зерно, нефтепродукты, уголь, кокс, руду, металлы, другие генеральные и навалочные грузы. Основной номенклатурой груза морского порта Мариуполь в свое очередь являются металл, уголь, зерно.
В марте 2023 года порты Мариуполь и Бердянск были включены в Реестр морских портов России.
