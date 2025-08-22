Экс-замминистра обороны Попов не признал вину

Рейтинг@Mail.ru
09:12 22.08.2025 (обновлено: 09:53 22.08.2025)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов не признал вину в получении взяток, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач. "Вину не признает", — сказал защитник.Детали расследования
происшествия, россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов не признал вину в получении взяток, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.
"Вину не признает", — сказал защитник.
Детали расследования

  • СК завершил следственные действия по делу Попова, его обвиняют в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении полномочий.
  • По данным ведомства, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполнении на объекте строительных работ и похитили более 25 миллионов рублей.
  • В 2022 году на эти деньги Попов поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в парке "Патриот". Их приговорили к шести и пяти годам лишения свободы.
  • В 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за покровительство при ведении строительных работ.
  • В 2020-2024 годах он незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.
  • В рамках дела у Попова изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, арестовано имущество на более чем 100 миллионов рублей.
ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)Владимир ШестеровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
