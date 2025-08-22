Рейтинг@Mail.ru
Польша призвала Израиль прекратить переселение на Западный берег Иордана
00:27 22.08.2025
Польша призвала Израиль прекратить переселение на Западный берег Иордана
в мире
польша
израиль
иерусалим
оон
в мире, польша, израиль, иерусалим, оон
В мире, Польша, Израиль, Иерусалим, ООН
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша призывает Израиль прекратить поддерживать незаконное переселение на Западный берег Иордана.
"Мы категорически против планов строительства новых еврейских поселений в районе Е1, на Западном берегу. Решение правительства Государства Израиль, принятое в среду, 20 августа 2025 года, прямо противоречит международному праву", - говорится в заявлении МИД Польши.
Израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Более 20 стран осудили планы Израиля по строительству поселений
Вчера, 18:54
Отмечается, что Польша "поддерживает двухгосударственное решение, которое предполагает мирное сосуществование Израиля и Палестины" в границах 1967 года, подтвержденное резолюциями Совета безопасности ООН.
"Мы призываем израильские власти прекратить поддержку незаконного переселения на Западный берег. Мы осуждаем любые акты агрессии на этом фоне против палестинского населения", - говорится в заявлении.
В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрило строительство 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E1 (районе Мевасерет-Адумим), который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.
Вид на израильское поселение Маале-Адумим на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана
23 марта, 18:06
 
В миреПольшаИзраильИерусалимООН
 
 
