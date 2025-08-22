https://ria.ru/20250822/polsha-2036876004.html

Польша призвала Израиль прекратить переселение на Западный берег Иордана

в мире

польша

израиль

иерусалим

оон

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша призывает Израиль прекратить поддерживать незаконное переселение на Западный берег Иордана. "Мы категорически против планов строительства новых еврейских поселений в районе Е1, на Западном берегу. Решение правительства Государства Израиль, принятое в среду, 20 августа 2025 года, прямо противоречит международному праву", - говорится в заявлении МИД Польши. Отмечается, что Польша "поддерживает двухгосударственное решение, которое предполагает мирное сосуществование Израиля и Палестины" в границах 1967 года, подтвержденное резолюциями Совета безопасности ООН. "Мы призываем израильские власти прекратить поддержку незаконного переселения на Западный берег. Мы осуждаем любые акты агрессии на этом фоне против палестинского населения", - говорится в заявлении. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрило строительство 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E1 (районе Мевасерет-Адумим), который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.

польша

израиль

иерусалим

