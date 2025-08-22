https://ria.ru/20250822/polsha-2036842348.html

Украинский вопрос раскалывает Польшу и ее власть

Посиделки европейских лидеров и примкнувшего к ним Зеленского в Белом доме обернулись серьезным политическим кризисом… в Польше — стране, которая на этой... РИА Новости, 22.08.2025

Посиделки европейских лидеров и примкнувшего к ним Зеленского в Белом доме обернулись серьезным политическим кризисом… в Польше — стране, которая на этой встрече представлена не была. Собственно, скандал начался именно из-за того, что Польшу забыли пригласить на это мероприятие, ставшее, по меткому определению британского журналиста Оуэна Мэттьюса, "фестивалем добродушия и взаимной лести". Характер этой неожиданно возникшей поездки европейцев определил и критерий подбора вояжеров. Ведь все понимают, почему в Белый дом срочно отправили президента Финляндии Александра Стубба. Уж точно не из-за значительной роли его страны в украинском кризисе. Умел бы кто-то из польских политиков точно так же играть в гольф, как горячий финн, тоже мог бы оказаться в Овальном кабинете.Но жалобы польских либералов сродни сцене из классического советского фильма "Белое солнце пустыни", когда гарем винил во всем "любимую жену товарища Сухова" Гюльчатай: "Когда я была любимой женой Абдуллы, мы каждый день его видели и даже каждый день он кого-то бил". Вот примерно в таком же духе сторонники правительства Дональда Туска набросились сейчас на нового президента Кароля Навроцкого, напоминая, что во время недавней президентской кампании его команда как раз хвасталась тем, что очень близка с нынешним Белым домом, то есть является "любимой женой" его главного обитателя.А теперь либеральная Gazeta Wyborcza издевается над своим президентом: "Навроцкий очень хотел поехать, но его никто не пригласил. Эти якобы прекрасные контакты с Белым домом ограничены несколькими людьми в администрации. <…> До сих пор наши голоса учитывались, но после <…> отсутствия Навроцкого значение нашего государства снизилось".Справедливости ради надо заметить, что буквально за несколько дней до описанных событий команда Трампа все-таки подтвердила, что статус "любимой жены" в Польше она действительно закрепила за идеологически близким к MAGA Навроцким. Во время онлайн-конференции президента США с европейцами, которую они срочно затребовали накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, в последний момент премьер Туск был заменен на президента Навроцкого. Причем, по данным Reuters, этого затребовал лично Трамп, тем самым напрямую вмешавшись во внутриполитические разборки между ветвями власти в Польше.А разборки эти только начинаются. Напомним, что инаугурация нового президента Польши, победившего с минимальным отрывом ставленника либерального лагеря, состоялась чуть больше двух недель назад. И сразу началась с прямой конфронтации между новым главой государства и враждебным ему правительством, чего удавалось избегать при правом президенте Анджее Дуде и либеральном правительстве Дональда Туска.Дело в том, что Польша является парламентско-президентской республикой. То есть законодательная и исполнительная власть находится в руках сейма и коалиционного правительства. Но полномочия главы государства в сфере внешней политики и обороны довольно обширны. Вот Навроцкий с порога и предъявил свои права на те сферы, которые доселе президент исполнял номинально. И тут же публично унизил Туска, заставив того ожидать приема в президентском дворце перед телекамерами. Премьер тоже решил сыграть на публику, демонстративно поглядывая на часы и всем видом показывая недопустимость такого поведения со стороны главы державы.Согласно данным главреда журнала Polityka Ежи Бачинского, на этой встрече Туск предложил Навроцкому разделение зон ответственности во внешней политике: президент общается с более понятным ему Трампом и участвует в саммитах НАТО, а премьер-министр представляет страну в идеологически близком ЕС и в хорошо знакомых ему кабинетах Еврокомиссии (напомним, что Туск на протяжении пяти лет возглавлял Европейский совет). Но, как верно отметил тот же Бачинский, "такая двуединая внешняя политика, пусть и странная, может быть осуществимой и эффективной при наличии доброй воли и общего понимания государственных интересов".Что-то подсказывает, что такой доброй воли никто проявлять не собирается. Мало того, Навроцкий всеми своими действиями показывает, что не намерен ограничиваться внешней политикой и обороной. В первые же дни после прихода на должность он проявляет бурную деятельность на внутренней арене, разъезжая по окраинам и представляя различные популистские прожекты, словно продолжает свою избирательную кампанию. Причем проекты подозрительно похожи на предвыборную платформу ПиС (партии "Право и справедливость"). Из чего можно сделать вывод, что Навроцкий уже активно включился в парламентские выборы, которые должны состояться только через два года, если нынешняя коалиция не развалится раньше.Журнал Polityka отмечает: "Гиперактивность (Навроцкого) напоминает начало второго президентства Трампа, с той разницей, что президент США обладает реальной властью, а Навроцкий — лишь его имитатор в совершенно иной политической системе. Однако игра — за внимание СМИ и общественности, за видимость влияния, за доминирование над оппонентами — та же".Неслучайно либералы подняли жуткий вой по поводу "нелюбимой жены" американского гегемона именно сейчас, пытаясь сбить нового президента на взлете, испортить ему "медовый месяц" с избирателями. Правда, некоторые комментаторы дружно обрушились на обе ветви власти, обвиняя их в отсутствии поляка в Белом доме. Например, польско-итальянский журналист и политолог Матеуш Маццини на страницах Financial Times больше наехал на Туска: "Некоторые воспринимали его как рыцаря на белом коне, возвещающего о начале более широкого проевропейского пробуждения... Но Туск никогда не собирался спасать Европу, потому что он не может спасти даже Польшу".А газета Fakt публично воззвала к обоим с первой полосы: "Президент! Премьер! Что вы делаете?!". Главред издания Михал Водзинский, назвав это "поразительным провалом", выразил скепсис по поводу дальнейшего развития событий: "Я не ожидаю, что президентский дворец или канцелярия премьер-министра сделают из этого какие-либо выводы. Наша национальная особенность — не единство в важные моменты, как некоторые считают, а проявление бесконечных разногласий".Что ж, эти разногласия нам только на руку. Украинский вопрос до недавнего времени только цементировал польскую раздробленную власть, сохраняя некий общенациональный консенсус. Свежий опрос показал, что в польском обществе происходит ныне раскол и по этому вопросу: подавляющее большинство либерального проевропейского правительства выступает против того, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией, а относительное большинство сторонников правой оппозиции поддерживают мирное урегулирование. А это значит, что наших недружественных соседей в ближайшее время ожидает тяжелое время выяснения отношений между ветвями власти, одну из которых будет поддерживать Европа, другую — Трамп.

