Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до четырех
2025-08-22T13:32:00+03:00
происшествия
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно сократилось с восьми до четырех составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Утром в пятницу оператор сообщал о задержке восьми поездов. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 13:00 мск: в Крым: №28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении. Уточняется, что из Крыма задерживается один поезд №28 Симферополь - Москва, отправлением 21.08, опоздание 1 час. "Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения", - отметили в компании.
