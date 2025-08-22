Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до четырех - РИА Новости, 22.08.2025
13:32 22.08.2025
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до четырех
Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно сократилось с восьми до четырех составов, причины задержки не... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно сократилось с восьми до четырех составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Утром в пятницу оператор сообщал о задержке восьми поездов. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 13:00 мск: в Крым: №28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении. Уточняется, что из Крыма задерживается один поезд №28 Симферополь - Москва, отправлением 21.08, опоздание 1 час. "Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения", - отметили в компании.
происшествия, москва, республика крым, симферополь, гранд сервис экспресс
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до четырех

© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно сократилось с восьми до четырех составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в пятницу оператор сообщал о задержке восьми поездов.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 13:00 мск: в Крым: №28 МоскваСимферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из Крыма задерживается один поезд №28 Симферополь - Москва, отправлением 21.08, опоздание 1 час.
"Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения", - отметили в компании.
РЖД ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области
