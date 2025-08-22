https://ria.ru/20250822/pobratimy-2036928519.html

Румынские Яссы приостановили побратимские отношения с Кишиневом

Румынские Яссы приостановили побратимские отношения с Кишиневом - РИА Новости, 22.08.2025

Румынские Яссы приостановили побратимские отношения с Кишиневом

Мэр румынского города Яссы Михай Кирика объявил о приостановке побратимских отношений с Кишиневом - по утверждению Кирики, к которому он не привел... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T11:06:00+03:00

2025-08-22T11:06:00+03:00

2025-08-22T11:06:00+03:00

в мире

румыния

кишинев

молдавия

никушор дан

александр стояногло

владимир воронин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Мэр румынского города Яссы Михай Кирика объявил о приостановке побратимских отношений с Кишиневом - по утверждению Кирики, к которому он не привел доказательств, причиной стали "сложные связи" молдавского столичного градоначальника "с представителями РФ". МИД Румынии в июле сообщил, что запретил въезд в страну Чебану на пять лет по "соображениям национальной безопасности". Мэр молдавской столицы считает, что это решение стало результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан обжаловал в суде Бухареста свой запрет на въезд в ЕС. "Сейчас в рамках сотрудничества между городами-побратимами мэр Кишинева не может приехать в Яссы. В случае с господином Чебаном уже давно документированы сложные связи с представителями Российской Федерации. Для Румынии крайне важно ограничить такого рода влияние на нашей территории. Поскольку мы являемся государством-членом ЕС, а господин Чебан не имеет возможности путешествовать в Румынию, я буду вынужден начать процедуры приостановки (побратимских отношений между двумя городами) до прекращения условий запрета на въезд в шенгенскую зону", - сказал Кирика. Румынские СМИ сообщают, что аналогичное решение приняло недавно администрация румынского города Фокшаны. Ранее президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют "иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности". Глава Румынии уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу. Чебан, возглавляющий Кишинев с 2019 года, начинал политическую карьеру в Партии коммунистов Молдавии. Затем он перешел в Партию социалистов. В 2021 году Чебан покинул социалистов и создал в 2022 году собственный политический проект "Национальное альтернативное движение", которое вошло в оппозиционный блок "Альтернатива". Наряду с экс-генеральным прокурором Александром Стояногло и бывшим советником третьего президента Молдавии Владимира Воронина Марком Ткачуком, Чебан является одним из лидеров этого политобъединения.

https://ria.ru/20250811/moldova-2034512146.html

https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html

румыния

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, кишинев, молдавия, никушор дан, александр стояногло, владимир воронин, евросоюз