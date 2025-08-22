Рейтинг@Mail.ru
СМИ: площадь лесных пожаров в ЕС превысила миллион гектаров
05:42 22.08.2025
СМИ: площадь лесных пожаров в ЕС превысила миллион гектаров
СМИ: площадь лесных пожаров в ЕС превысила миллион гектаров
в мире
кипр
испания
португалия
politico
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории стран Евросоюза впервые с момента ведения учета в 2006 году превысила отметку в один миллион гектаров и установила новый рекорд, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS). По данным EFFIS, с января пожары уничтожили 1 016 000 гектаров - площадь, превышающую по размеру Кипр. В предыдущий худший сезон лесных пожаров, в 2017 году, площадь лесных пожаров составила чуть менее 988 тысяч гектаров. Почти две трети потерь пришлись на период после 5 августа, когда, по данным EFFIS, было зафиксировано выгорание всего 380 тысяч гектаров. Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове. На долю Испании пришлось более 400 тысяч гектаров выгоревших земель, в то время как на гораздо меньшую по площади Португалию - более 270 тысяч гектаров, что составляет 3% от всей территории страны.
кипр
испания
португалия
в мире, кипр, испания, португалия, politico
Politico: площадь лесных пожаров в ЕС превысила миллион гектаров

© AP Photo / BMPM/Fran'ois EtourneauТушение лесного пожара во Франции
© AP Photo / BMPM/Fran'ois Etourneau
Тушение лесного пожара во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории стран Евросоюза впервые с момента ведения учета в 2006 году превысила отметку в один миллион гектаров и установила новый рекорд, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS).
По данным EFFIS, с января пожары уничтожили 1 016 000 гектаров - площадь, превышающую по размеру Кипр.
В предыдущий худший сезон лесных пожаров, в 2017 году, площадь лесных пожаров составила чуть менее 988 тысяч гектаров.
Почти две трети потерь пришлись на период после 5 августа, когда, по данным EFFIS, было зафиксировано выгорание всего 380 тысяч гектаров. Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове.
На долю Испании пришлось более 400 тысяч гектаров выгоревших земель, в то время как на гораздо меньшую по площади Португалию - более 270 тысяч гектаров, что составляет 3% от всей территории страны.
