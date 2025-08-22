https://ria.ru/20250822/ploschad-2036889784.html

СМИ: площадь лесных пожаров в ЕС превысила миллион гектаров

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории стран Евросоюза впервые с момента ведения учета в 2006 году превысила отметку в один миллион гектаров и установила новый рекорд, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS). По данным EFFIS, с января пожары уничтожили 1 016 000 гектаров - площадь, превышающую по размеру Кипр. В предыдущий худший сезон лесных пожаров, в 2017 году, площадь лесных пожаров составила чуть менее 988 тысяч гектаров. Почти две трети потерь пришлись на период после 5 августа, когда, по данным EFFIS, было зафиксировано выгорание всего 380 тысяч гектаров. Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове. На долю Испании пришлось более 400 тысяч гектаров выгоревших земель, в то время как на гораздо меньшую по площади Португалию - более 270 тысяч гектаров, что составляет 3% от всей территории страны.

