В МAX будет доступна запись на прием к врачу

В МAX будет доступна запись на прием к врачу

В МAX будет доступна запись на прием к врачу

Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T11:02:00+03:00

2025-08-22T11:02:00+03:00

2025-08-22T12:09:00+03:00

технологии

мессенджер max

общество

россия

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", — говорится в релизе. Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в МAX с галочкой подтверждения. Это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри приложения.Представители платформы добавили, что в будущем МAX интегрируют с госсервисами, клиники смогут безопасно и напрямую работать с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном сервисе.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

Новости

