В МAX будет доступна запись на прием к врачу

11:02 22.08.2025 (обновлено: 12:09 22.08.2025)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа."Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", — говорится в релизе. Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в МAX с галочкой подтверждения. Это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри приложения.Представители платформы добавили, что в будущем МAX интегрируют с госсервисами, клиники смогут безопасно и напрямую работать с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном сервисе.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа.
"Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", — говорится в релизе.
Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в МAX с галочкой подтверждения. Это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри приложения.
Представители платформы добавили, что в будущем МAX интегрируют с госсервисами, клиники смогут безопасно и напрямую работать с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном сервисе.
Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
  • подписаться на каналы;
  • ставить реакции;
  • настраивать уведомления;
  • закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
