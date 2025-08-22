https://ria.ru/20250822/platforma-2036928248.html
В МAX будет доступна запись на прием к врачу
В МAX будет доступна запись на прием к врачу - РИА Новости, 22.08.2025
В МAX будет доступна запись на прием к врачу
Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:02:00+03:00
2025-08-22T11:02:00+03:00
2025-08-22T12:09:00+03:00
технологии
мессенджер max
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bf3d2f26252e6b00ea89f1c08842d35.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", — говорится в релизе. Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в МAX с галочкой подтверждения. Это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри приложения.Представители платформы добавили, что в будущем МAX интегрируют с госсервисами, клиники смогут безопасно и напрямую работать с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном сервисе.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.
https://ria.ru/20250821/max-2036654583.html
https://ria.ru/20250806/max-2033697098.html
https://ria.ru/20250815/max-2035524565.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_7cefb8fe61fd40b3791541f772d53be0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мессенджер max, общество, россия
Технологии, Мессенджер Max, Общество, Россия
В МAX будет доступна запись на прием к врачу
Россияне смогут записываться на прием к врачу в МAX благодаря платформе SQNS
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне смогут записываться на прием к врачу через мессенджер МAX, сообщила цифровая платформа.
"Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение МAX. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", — говорится в релизе.
Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в МAX с галочкой подтверждения. Это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри приложения.
Представители платформы добавили, что в будущем МAX интегрируют с госсервисами, клиники смогут безопасно и напрямую работать с пациентами — от уведомлений до юридического взаимодействия в одном сервисе.
В марте VK запустил бета-версию приложения, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
- подписаться на каналы;
- ставить реакции;
- настраивать уведомления;
- закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.