В Москве будут судить 11 участников финансовой пирамиды

2025-08-22T10:44:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Одиннадцать сотрудников финансовой пирамиды предстанут перед судом в Москве по обвинению в обмане 200 человек более чем на 240 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. Направлено в суд уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы, обвиняемых в хищении у граждан более 240 миллионов рублей "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 11 участников организованной преступной группы, жителей столичного региона. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступной группы выделено в отдельное производство. По версии следствия, обвиняемые похищали деньги граждан под видом заключения договоров паевых накоплений. Фактически это была финансовая пирамида. Они зарегистрировали две организации: кредитный потребительский кооператив и производственный кооператив "МФЦ", арендовали офисы в различных районах столицы и разместили рекламу. Сообщая гражданам о возможности выгодного вложения денежных средств, гарантируя выплату процентов, а также возврат внесенных вкладов, злоумышленники с ноября 2018 года по сентябрь 2022 года заключали с клиентами договоры пае-накопления, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. "Полученными денежными средствами вкладчиков сообщники распоряжались по своему усмотрению. Всего от действий злоумышленников пострадало 200 граждан, большинство из которых пенсионеры. Общий ущерб превысил 240 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

2025

