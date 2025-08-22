Тайная болезнь Гуляева: трагедия любимца женщин и главного баритона эпохи
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Имя Юрия Гуляева в Советском Союзе знали все. Бархатный баритон, в котором сплетались сила и нежность, звучал из радиоприёмников, с экранов телевизоров, на главных сценах страны и даже в космосе. Он одинаково легко исполнял сложнейшие оперные арии, русские народные песни, романсы и модные эстрадные шлягеры. Его голос стал частью эпохи - яркой, устремлённой в будущее.
Спел арию, публика рукоплескала
Гуляев появился на свет 9 августа 1930 года в Тюмени, в семье бухгалтера и домохозяйки. Родители растили четверых детей. Когда Юре исполнилось одиннадцать, отец тяжело заболел, и забота о семье легла на плечи мальчика. Музыка стала для него спасением.
Он слушал пластинки, подражал певцам, пытался запоминать мелодии. В школе впервые проявил себя как вокалист - спел арию Ленского из "Евгения Онегина" Чайковского. Публика была в восторге. Там же освоил баян.
И всё же после окончания школы он сделал выбор, который тогда многих удивил - поступил в медицинский институт. Но хватило одного года, чтобы понять, что его судьба не в хирургии, а все же музыке.
Юрий поступил на вокальный факультет Уральской консерватории. Интересно, что педагоги поначалу обучали его как тенора. Голос не звучал, карьера казалась сомнительной. Но однажды студент попробовал петь баритоном и всё встало на свои места.
С этого момента Гуляев словно расправил плечи. Его голос зазвучал уверенно и мощно, а сам он почувствовал, что наконец нашёл себя.
После окончания консерватории последовали первые шаги на профессиональной сцене: сначала Свердловский театр оперы и балета, затем Донецк (тогда Сталино), где он шесть лет был одним из ведущих солистов.
Захватывал внимание с первых нот
В 1959 году Гуляев впервые громко заявил о себе на международной арене. Успех пришел на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене. На прослушивании участников конкурса прима Большого театра Валерия Барсова сразу обратила внимание на Юрия и сказала: "будущий великий певец".
Через два года его пригласили в Киевский театр оперы и балета. Но то ли из-за зависти, то ли по другим причинам, его Онегина на киевской сцене встретили холодно: жесткая критика звучала не только со стороны прессы, но и от коллег. Для Гуляева это стало серьезным ударом.
После пятнадцати лет в Киеве он в 1975 году решил перейти в труппу Большого театра. Но и там счастья оказалось немного: в театре с трудом мирились с его популярностью на эстраде, неохотно отпускали на гастроли и съемки, давая понять, что "потакать" славе певца никто не собирается.
Хотя для артиста приглашение в труппу Большого, было знаком высшего признания.
На сцене он исполнял партии Онегина, Фигаро, Алеко, Жермона в "Травиате", Валентина в "Фаусте". Драматический баритон в сочетании с актёрской игрой и личным обаянием делали его выступления по-настоящему притягательными.
Его часто сравнивали с Магомаевым. Оба были любимцами публики, оба умели захватывать внимание с первых нот. Но конкуренции не было, они уважали друг друга, дружили, каждый шёл своей дорогой.
Слава за пределами СССР
В конце 1960-х страна жила мечтой о космосе. Песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова из цикла "Созвездие Гагарина" стали настоящими гимнами. Голос Гуляева, мощный и в то же время тёплый, идеально подходил для этих композиций.
Он, как и Гагарин, стал символом времени. Оба казались олицетворением оптимизма, силы и веры в будущее.
Женщины писали ему тонны писем, восторгались, признавались в любви. Но артист оставался верен супруге Ларисе Михайловне, журналисту и редактору. Их брак пережил испытания славой и постоянными гастролями артиста.
Талант Гуляева высоко ценили и за рубежом. В 1964 году он выступил в легендарной парижской "Олимпии" и произвёл настоящий фурор. Гастролировал по Кубе, Японии, Европе, собирал овации и восторженные отзывы критиков.
Помимо исполнения чужих произведений, певец сочинял сам. Среди его песен - "Желаю вам" на стихи Роберта Рождественского, ставшая популярной в народе.
Болезнь, о которой он молчал
В 1978 году Гуляев перенёс тяжёлое воспаление лёгких. Последствия оказались страшными - у него развилась бронхиальная астма.
Он продолжал выходить на сцену, хотя всё чаще нуждался в лекарствах и врачах. О болезни почти никому не рассказывал. Даже коллеги не догадывались о том, какой ценой даются концерты.
Александра Пахмутова вспоминала: "Никто и предположить не мог, что восемь лет его мучила астма, тяжело болел сын. Это была душа, полная слез... Его лицо часто светилось открытой улыбкой, а что скрывалось за ней, знали только самые близкие люди".
12 апреля 1986 года, в День космонавтики, Гуляев в последний раз появился на телевидении в телемосте с космонавтами. Никто тогда не догадывался, что это его прощание.
Через одиннадцать дней его нашли без сознания в машине возле гаража. В руке он сжимал ингалятор. Приступ оказался последним. Ему было всего 55 лет.
После ухода Юрия Гуляева остались записи. Десятки арий, романсов, песен. Его бархатный баритон продолжает звучать, напоминая о времени, когда музыка была частью большой мечты огромной страны.
Песня разведчиков из фильма "Последний рейс "Альбатроса"" в его исполнении звучит как реквием поколению: "Мы ушли, словно не были, и следов не оставили..."
Но следы всё же остались. В памяти, в записях, в сердцах тех, кто слышал этот голос. Кроме того, именем Юрия Гуляева названы улицы в его родной Тюмени и в Донецке, где начиналась его оперная карьера. В его честь назван и концертный зал Тюменской филармонии. В Донецке есть музей Юрия Александровича Гуляева. Открытая в 2001 году малая планета названа "6783 Гуляев".
