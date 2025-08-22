https://ria.ru/20250822/pentagon-2037012802.html
Пентагон заключил контракт для расширения работ в сфере ИИ
Пентагон заключил контракт для расширения работ в сфере ИИ - РИА Новости, 22.08.2025
Пентагон заключил контракт для расширения работ в сфере ИИ
Армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:14:00+03:00
технологии
сша
сан-франциско
калифорния
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов, сообщил Пентагон. "Scale AI Inc., Сан-Франциско, штат Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на исследовательские и конструкторские услуги. Сумма контракта составила 99 490 983 долларов", – говорится в заявлении ведомства. Соглашение рассчитано до 20 августа 2030 года и призвано укрепить применение передовых технологий искусственного интеллекта в военной сфере. В 2020 году компания уже получила контракт стоимостью более 105,6 миллиона долларов на разработку методов аннотирования данных для обучения моделей искусственного интеллекта и систем машинного анализа. Новый договор оформлен отдельно. Scale AI специализируется на разметке данных и разработке систем для автономных и генеративных приложений ИИ.
Пентагон заключил контракт для расширения работ в сфере ИИ
