Пентагон заключил контракт для расширения работ в сфере ИИ - РИА Новости, 22.08.2025
16:14 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/pentagon-2037012802.html
Пентагон заключил контракт для расширения работ в сфере ИИ
Армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:14:00+03:00
2025-08-22T16:14:00+03:00
технологии
сша
сан-франциско
калифорния
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов, сообщил Пентагон. "Scale AI Inc., Сан-Франциско, штат Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на исследовательские и конструкторские услуги. Сумма контракта составила 99 490 983 долларов", – говорится в заявлении ведомства. Соглашение рассчитано до 20 августа 2030 года и призвано укрепить применение передовых технологий искусственного интеллекта в военной сфере. В 2020 году компания уже получила контракт стоимостью более 105,6 миллиона долларов на разработку методов аннотирования данных для обучения моделей искусственного интеллекта и систем машинного анализа. Новый договор оформлен отдельно. Scale AI специализируется на разметке данных и разработке систем для автономных и генеративных приложений ИИ.
технологии, сша, сан-франциско, калифорния, министерство обороны сша
Технологии, США, Сан-Франциско, Калифорния, Министерство обороны США
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов, сообщил Пентагон.
"Scale AI Inc., Сан-Франциско, штат Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на исследовательские и конструкторские услуги. Сумма контракта составила 99 490 983 долларов", – говорится в заявлении ведомства.
Соглашение рассчитано до 20 августа 2030 года и призвано укрепить применение передовых технологий искусственного интеллекта в военной сфере.
В 2020 году компания уже получила контракт стоимостью более 105,6 миллиона долларов на разработку методов аннотирования данных для обучения моделей искусственного интеллекта и систем машинного анализа. Новый договор оформлен отдельно.
Scale AI специализируется на разметке данных и разработке систем для автономных и генеративных приложений ИИ.
ТехнологииСШАСан-ФранцискоКалифорнияМинистерство обороны США
 
 
