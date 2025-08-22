https://ria.ru/20250822/pensiya-2036881404.html
Назван средний размер пенсии госслужащих в России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем в 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 36 281 рубль. Численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек. Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие - 36 200 рублей. Большинство из них (86,6 тысячи человек) не работают.
