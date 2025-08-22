Рейтинг@Mail.ru
Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/parlament-2037007590.html
Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера
Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера - РИА Новости, 22.08.2025
Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера
Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:54:00+03:00
2025-08-22T15:54:00+03:00
в мире
республика сербская
сараево
милорад додик
европейский суд по правам человека (еспч)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147787/17/1477871779_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bba377b5ddf5fbe14b69fef5af40d4e3.jpg
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича, трансляцию ведет Радио и телевидение Республики Сербской. Вишкович заявил в понедельник, что подает в отставку. По его словам, это дает возможность для более широкого консенсуса партий Республики Сербской в Скупщине при формировании нового состава правительства. Заседание в пятницу началось с более чем часовой задержкой из-за проверки ложного сообщения о взрывном устройстве в заксобрании. "Народная Скупщина принимает отставку председателя правительства РС, его отставка ведет к отставке правительства Республики Сербской... Присутствует 73 депутата, "за" проголосовали 60, голосовавших "против" и воздержавшихся не было", - объявил председатель парламента Ненад Стевандич. Вишкович, избранный премьером в 2018 году, будет исполнять свои обязанности в техническом мандате до того, как Скупщина РС БиГ утвердит новый состав кабинета министров. Решение главы правительства происходит во время обострения отношений между руководством РС и бошняцкими (славянско-мусульманскими) политическими кругами в Сараево. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений Шмидта. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
https://ria.ru/20250808/serbiya-2034144629.html
https://ria.ru/20250818/serb-2036063166.html
https://ria.ru/20250810/dodik-2034419452.html
республика сербская
сараево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147787/17/1477871779_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_97604f65eecd16c72158229cf29cadec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, сараево, милорад додик, европейский суд по правам человека (еспч), оон
В мире, Республика Сербская, Сараево, Милорад Додик, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ООН
Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера

Парламент Республики Сербской БиГ приняла отставку премьера Вишковича

© AP Photo / Amel EmricФлаг Республики Сербской Боснии и Герцеговины
Флаг Республики Сербской Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Amel Emric
Флаг Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича, трансляцию ведет Радио и телевидение Республики Сербской.
Вишкович заявил в понедельник, что подает в отставку. По его словам, это дает возможность для более широкого консенсуса партий Республики Сербской в Скупщине при формировании нового состава правительства. Заседание в пятницу началось с более чем часовой задержкой из-за проверки ложного сообщения о взрывном устройстве в заксобрании.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Вучич заявил, что страна не вмешивается в действия Республики Сербской БиГ
8 августа, 14:20
"Народная Скупщина принимает отставку председателя правительства РС, его отставка ведет к отставке правительства Республики Сербской... Присутствует 73 депутата, "за" проголосовали 60, голосовавших "против" и воздержавшихся не было", - объявил председатель парламента Ненад Стевандич.
Вишкович, избранный премьером в 2018 году, будет исполнять свои обязанности в техническом мандате до того, как Скупщина РС БиГ утвердит новый состав кабинета министров.
Решение главы правительства происходит во время обострения отношений между руководством РС и бошняцкими (славянско-мусульманскими) политическими кругами в Сараево. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений Шмидта.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Додик пригрозил еще одним референдумом о самоопределении боснийских сербов
18 августа, 14:42
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Додик назвал "высокого представителя" ООН Шмидта фашистом
10 августа, 11:53
 
В миреРеспублика СербскаяСараевоМилорад ДодикЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала