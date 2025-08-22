https://ria.ru/20250822/parlament-2037007590.html

Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера

Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера - РИА Новости, 22.08.2025

Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера

Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:54:00+03:00

2025-08-22T15:54:00+03:00

2025-08-22T15:54:00+03:00

в мире

республика сербская

сараево

милорад додик

европейский суд по правам человека (еспч)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147787/17/1477871779_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bba377b5ddf5fbe14b69fef5af40d4e3.jpg

БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича, трансляцию ведет Радио и телевидение Республики Сербской. Вишкович заявил в понедельник, что подает в отставку. По его словам, это дает возможность для более широкого консенсуса партий Республики Сербской в Скупщине при формировании нового состава правительства. Заседание в пятницу началось с более чем часовой задержкой из-за проверки ложного сообщения о взрывном устройстве в заксобрании. "Народная Скупщина принимает отставку председателя правительства РС, его отставка ведет к отставке правительства Республики Сербской... Присутствует 73 депутата, "за" проголосовали 60, голосовавших "против" и воздержавшихся не было", - объявил председатель парламента Ненад Стевандич. Вишкович, избранный премьером в 2018 году, будет исполнять свои обязанности в техническом мандате до того, как Скупщина РС БиГ утвердит новый состав кабинета министров. Решение главы правительства происходит во время обострения отношений между руководством РС и бошняцкими (славянско-мусульманскими) политическими кругами в Сараево. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений Шмидта. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.

https://ria.ru/20250808/serbiya-2034144629.html

https://ria.ru/20250818/serb-2036063166.html

https://ria.ru/20250810/dodik-2034419452.html

республика сербская

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, сараево, милорад додик, европейский суд по правам человека (еспч), оон