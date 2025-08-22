Парламент Республики Сербской БиГ принял отставку премьера
Парламент Республики Сербской БиГ приняла отставку премьера Вишковича
© AP Photo / Amel EmricФлаг Республики Сербской Боснии и Герцеговины
© AP Photo / Amel Emric
Флаг Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича, трансляцию ведет Радио и телевидение Республики Сербской.
Вишкович заявил в понедельник, что подает в отставку. По его словам, это дает возможность для более широкого консенсуса партий Республики Сербской в Скупщине при формировании нового состава правительства. Заседание в пятницу началось с более чем часовой задержкой из-за проверки ложного сообщения о взрывном устройстве в заксобрании.
"Народная Скупщина принимает отставку председателя правительства РС, его отставка ведет к отставке правительства Республики Сербской... Присутствует 73 депутата, "за" проголосовали 60, голосовавших "против" и воздержавшихся не было", - объявил председатель парламента Ненад Стевандич.
Вишкович, избранный премьером в 2018 году, будет исполнять свои обязанности в техническом мандате до того, как Скупщина РС БиГ утвердит новый состав кабинета министров.
Решение главы правительства происходит во время обострения отношений между руководством РС и бошняцкими (славянско-мусульманскими) политическими кругами в Сараево. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений Шмидта.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
