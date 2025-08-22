https://ria.ru/20250822/ozharovskij-2036974320.html
Российский физик рассказал подробности задержания в Монголии
Физик Ожаровский заявил о готовности сотрудничать с монгольскими специалистами
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально, его аппаратура при нем и он готов к сотрудничеству с монгольскими специалистами, но дозиметр больше включать не будет.
"Моё состояние нормальное. Условия были вполне приемлемые, не пыточные. Единственные две проблемы, что я двое суток был лишён свободы передвижения. То есть всегда находился под конвоем, ехал туда, куда меня везут, часто не зная, куда именно, и сутки находился без свободы общения, без свободы коммуникации, поскольку у меня были отобраны телефоны", - сказал Ожаровский.
"Мне даже запрещали, несмотря на мои просьбы, позвонить в российское консульство, потому что консульство волновалось и оно не имело информации обо мне, имело лишь информацию о моём задержании", - добавил ученый.
Он сообщил, что измерительную аппаратуру у него не отбирали. "Оборудование со мной, все целое, могу проводить дальше исследования, но поскольку монгольский закон это запрещает, я больше дозиметр здесь включать не буду", - заявил физик, приехавший в Монголию в отпуск.
"У меня отпуск. Я в свободное время могу путешествовать куда хочу. Виза в Монголию не нужна, поэтому я приехал фактически помочь местным активистам", - пояснил собеседник.
Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, несколько дней назад начал исследования в пустыне Гоби, где зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском.