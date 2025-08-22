Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 22.08.2025 (обновлено: 21:03 22.08.2025)
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву - РИА Новости, 22.08.2025
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву
Президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Зеленского, заявил белорусский... РИА Новости, 22.08.2025
киев
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
ракета "орешник"
МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Зеленского, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами.&quot;Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали &quot;Орешником&quot; по Банковой. &lt;…&gt; И как Путин сказал: ни в коем случае!&quot; — говорится в сообщении, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале &quot;Пул Первого&quot;.Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.В начале августа Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.Кроме того, в конце 2024-го Лукашенко попросил Россию о возможности размещения этого комплекса на территории Белоруссии. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.
киев
белоруссия
россия
Лукашенко о запрете Путина ударить "Орешником" по Киеву
Лукашенко о запрете Путина ударить "Орешником" по Киеву
киев, в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, ракета "орешник"
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву

Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить по Банковой из Орешника

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Зеленского, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами.
«

"Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали "Орешником" по Банковой. <…> И как Путин сказал: ни в коем случае!" — говорится в сообщении, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".

Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.
В начале августа Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
Кроме того, в конце 2024-го Лукашенко попросил Россию о возможности размещения этого комплекса на территории Белоруссии. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
10 августа, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
