Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Зеленского, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами."Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали "Орешником" по Банковой. <…> И как Путин сказал: ни в коем случае!" — говорится в сообщении, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.В начале августа Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.Кроме того, в конце 2024-го Лукашенко попросил Россию о возможности размещения этого комплекса на территории Белоруссии. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.

