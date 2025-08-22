https://ria.ru/20250822/opasnost-2036893850.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 0.13 мск, она длилась чуть больше шести часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.

