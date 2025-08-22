https://ria.ru/20250822/opasnost-2036893850.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
2025-08-22T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий миляев
тульская область
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 0.13 мск, она длилась чуть больше шести часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
