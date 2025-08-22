https://ria.ru/20250822/oon-2037021272.html
Генсек ООН назвал усилия по достижению мира на Украине важными
Генсек ООН назвал усилия по достижению мира на Украине важными - РИА Новости, 22.08.2025
Генсек ООН назвал усилия по достижению мира на Украине важными
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь приветствовал усилия по достижению мира на Украине и подчеркнул, что ООН будет сотрудничать во всех подобных...
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь приветствовал усилия по достижению мира на Украине и подчеркнул, что ООН будет сотрудничать во всех подобных инициативах. "Мирные переговоры всегда важны, и усилия по достижению мира приветствуются", - сказал он в интервью японскому телеканалу NHK. При этом Гутерреш заявил, что достигнутый мир должен соответствовать международному праву. Отвечая на вопрос относительно обеспечения гарантий безопасности Украины, генсек ООН отметил, что Организация не может сделать это в одиночку. "Но ООН будет сотрудничать во всех усилиях по достижению справедливого и прочного мира на Украине", - добавил он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
украина
россия
сша
