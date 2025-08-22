https://ria.ru/20250822/ogranicheniya-2036896281.html

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорт Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. "В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета", - добавляется в сообщении. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

