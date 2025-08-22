https://ria.ru/20250822/ogranicheniya-2036890744.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

саратов

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

саратов

2025

саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)