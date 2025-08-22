https://ria.ru/20250822/ogranicheniya-2036885931.html
В аэропортах Калуги и Самары ввели ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Самары ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.08.2025
В аэропортах Калуги и Самары ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T04:13:00+03:00
2025-08-22T04:13:00+03:00
2025-08-22T04:15:00+03:00
калуга
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0344a36b3db258b1502983e6ee7d2eaf.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Калуга (Грабцево), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250822/ogranicheniya-2036881942.html
калуга
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9703a166caa0444319ca678c5e8fc1f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Калуги и Самары ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Калуги и Самары ввели ограничения на полеты