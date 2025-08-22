https://ria.ru/20250822/ogranicheniya-2036885931.html

В аэропортах Калуги и Самары ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Калуга (Грабцево), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

