С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии
07:14 22.08.2025 (обновлено: 11:17 22.08.2025)
С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии
С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии - РИА Новости, 22.08.2025
С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии
Уголовный суд Таиланда снял с экс-премьера и неформального лидера правящей коалиции Таксина Чинавата обвинения по статье 112 УК страны "Оскорбление королевского
2025-08-22T07:14:00+03:00
2025-08-22T11:17:00+03:00
в мире
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036931308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6da78f2e88c640409d8127e472a44a15.jpg
БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Уголовный суд Таиланда снял с экс-премьера и неформального лидера правящей коалиции Таксина Чинавата обвинения по статье 112 УК страны "Оскорбление королевского величия" и по Закону о компьютерных преступлениях, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS из здания суда. "Бывший премьер-министр Таксин Чинават вышел из зала суда в 10.45 (06.45 мск) и сказал журналистам только одну фразу: "Обвинения сняты", - говорится в сообщении телеканала. В уголовном суде Таиланда запрещена видеосъемка в зале суда. Экс-премьера обвиняли в оскорблении монархии в интервью, которое он дал в 2015 году южнокорейскому телеканалу. В тот момент Чинават находился в эмиграции. Если бы суд признал политика виновным, ему могло грозить от трех до 15 лет тюремного заключения.
в мире, таиланд
В мире, Таиланд
С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии

Thai PBS: суд Тайланда снял с Чинавата обвинения в оскорблении монархии

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават прибыл в уголовный суд в Бангкоке, Таиланд. 22 августа 2025
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават прибыл в уголовный суд в Бангкоке, Таиланд. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават прибыл в уголовный суд в Бангкоке, Таиланд. 22 августа 2025
БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Уголовный суд Таиланда снял с экс-премьера и неформального лидера правящей коалиции Таксина Чинавата обвинения по статье 112 УК страны "Оскорбление королевского величия" и по Закону о компьютерных преступлениях, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS из здания суда.
"Бывший премьер-министр Таксин Чинават вышел из зала суда в 10.45 (06.45 мск) и сказал журналистам только одну фразу: "Обвинения сняты", - говорится в сообщении телеканала. В уголовном суде Таиланда запрещена видеосъемка в зале суда.
Экс-премьера обвиняли в оскорблении монархии в интервью, которое он дал в 2015 году южнокорейскому телеканалу. В тот момент Чинават находился в эмиграции. Если бы суд признал политика виновным, ему могло грозить от трех до 15 лет тюремного заключения.
В миреТаиланд
 
 
