С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии

© AP Photo / Arnun ChonmahatrakoolБывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават прибыл в уголовный суд в Бангкоке, Таиланд. 22 августа 2025
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават прибыл в уголовный суд в Бангкоке, Таиланд. 22 августа 2025
БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Уголовный суд Таиланда снял с экс-премьера и неформального лидера правящей коалиции Таксина Чинавата обвинения по статье 112 УК страны "Оскорбление королевского величия" и по Закону о компьютерных преступлениях, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS из здания суда.
"Бывший премьер-министр Таксин Чинават вышел из зала суда в 10.45 (06.45 мск) и сказал журналистам только одну фразу: "Обвинения сняты", - говорится в сообщении телеканала. В уголовном суде Таиланда запрещена видеосъемка в зале суда.
Экс-премьера обвиняли в оскорблении монархии в интервью, которое он дал в 2015 году южнокорейскому телеканалу. В тот момент Чинават находился в эмиграции. Если бы суд признал политика виновным, ему могло грозить от трех до 15 лет тюремного заключения.
