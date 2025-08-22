https://ria.ru/20250822/obvineniya-2036895621.html

С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии

С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии - РИА Новости, 22.08.2025

С экс-премьера Таиланда Чинавата сняли обвинения в оскорблении монархии

Уголовный суд Таиланда снял с экс-премьера и неформального лидера правящей коалиции Таксина Чинавата обвинения по статье 112 УК страны "Оскорбление королевского РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T07:14:00+03:00

2025-08-22T07:14:00+03:00

2025-08-22T11:17:00+03:00

в мире

таиланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036931308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6da78f2e88c640409d8127e472a44a15.jpg

БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Уголовный суд Таиланда снял с экс-премьера и неформального лидера правящей коалиции Таксина Чинавата обвинения по статье 112 УК страны "Оскорбление королевского величия" и по Закону о компьютерных преступлениях, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS из здания суда. "Бывший премьер-министр Таксин Чинават вышел из зала суда в 10.45 (06.45 мск) и сказал журналистам только одну фразу: "Обвинения сняты", - говорится в сообщении телеканала. В уголовном суде Таиланда запрещена видеосъемка в зале суда. Экс-премьера обвиняли в оскорблении монархии в интервью, которое он дал в 2015 году южнокорейскому телеканалу. В тот момент Чинават находился в эмиграции. Если бы суд признал политика виновным, ему могло грозить от трех до 15 лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20250711/tailand-2028680666.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд