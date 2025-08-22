Прокурор попросил 25 лет для обвиняемого в обстреле "Газели" с военными

https://ria.ru/20250822/obvinenie-2037032261.html
2025-08-22T17:33:00+03:00
2025-08-22T17:33:00+03:00
2025-08-22T17:33:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 25 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу признать Приходько виновным… назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы", - сказала гособвинитель. Первые пять лет фигуранту следует провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, считает сторона обвинения. Кроме того, прокурор просит назначить ему штраф в 700 тысяч рублей. Приходько обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы. Как сообщал "Коммерсантъ", Приходько является военнослужащим спецподразделения "Кракен" (террористическая организация, запрещена в России). По данным следствия, незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, однако никто не погиб. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года он принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса" в Шебекинский район Белгородской области, пишет издание.
