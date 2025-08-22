https://ria.ru/20250822/nikitin-2037096642.html
Никитин сообщил, сколько могут получать нижегородские многодетные мамы
2025-08-22T23:58:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Многодетные мамы из Нижегородской области могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 60 тысяч рублей, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Глеб Никитин. Путин в пятницу прибыл в город Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". "Мы ввели родительский основной доход, вне зависимости от критериев рождаемости, (один - ред.) миллион рублей на каждого ребенка. Его можно получать ежемесячно. Получается 30 тысяч в месяц в течение трех лет... Представьте себе, что, допустим, третьего, четвертого погодок рожает человек и уже сразу получается 60 тысяч (рублей - ред.). 60 тысяч - это средняя зарплата по региону", - сказал Никитин на встрече с президентом. Он пояснил, что женщине при рождении ребенка даётся выбор - получить разовую региональную выплату в один миллион рублей, который можно потратить в том числе на жилье, автомобиль, образование, либо выбрать ежемесячные выплаты в течении трёх лет. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
