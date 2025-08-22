В Нигере уничтожили главаря группировки "Боко харам"
Армия Нигера объявила об уничтожении главаря группировки "Боко харам"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Армия Нигера объявила об уничтожении главаря террористической группировки "Боко харам" Ибрагима Махамаду.
"Нигерийские вооруженные силы в ходе хирургической операции, проведенной с образцовой точностью, нейтрализовали печально известного Бакуру, настоящее имя которого Ибрагим Махамаду, главаря группировки "Боко харам", на острове Шилава в регионе Диффа", - говорится в оперативной сводке армии Нигера, которую цитирует агентство Франс Пресс.
В заявлении говорится, что операция была проведена 15 августа "очень рано утром". Истребитель ВВС нанес три прицельных удара по укрытию главаря боевиков на острове Шилава на озере Чад.
По данным армии, уроженцу Нигерии Ибрагиму Махамаду было около 40 лет. Он присоединился к "Боко харам" более 13 лет назад и возглавил группировку после смерти ее бывшего главаря Абубакара Шекау в мае 2021 года.
Нигерийская террористическая группировка "Боко харам" стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства" (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам" и ISWAP - две отдельные преступные группировки.
* Запрещенная в России террористическая организация
