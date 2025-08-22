Рейтинг@Mail.ru
"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.08.2025 (обновлено: 10:20 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/neft-2036689632.html
"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников
"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников - РИА Новости, 22.08.2025
"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников
Пока Белый дом договаривается с Кремлем, остальные союзники Киева не намерены сдаваться и сплачиваются для очередного удара по России. Однако главные партнеры... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T08:00:00+03:00
2025-08-22T10:20:00+03:00
в мире
россия
канада
европа
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
фонд национальной энергетической безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554944_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_50895784066119dc7f7a8c5d1fb14bc6.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока Белый дом договаривается с Кремлем, остальные союзники Киева не намерены сдаваться и сплачиваются для очередного удара по России. Однако главные партнеры Москвы перестали обращать внимание даже на угрозы Вашингтона. Как сыграет Запад без козырей — в материале РИА Новости.Уперлись в потолокЕвропейская коалиция желающих продолжит помогать Украине и давить на Россию, заверил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "В том числе ужесточением санкций", — уточнил он.Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила в интервью телеканалу ORF2, что очередной, 19-й пакет уже подготовили.Это подтвердила и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. После американо-российского саммита на Аляске она заявила, что Путин якобы намеренно тянет с урегулированием, и призвала применить к России силу.Девятнадцатый пакет планируют принять в сентябре, а пока к потолку на российскую нефть в 47,6 доллара, введенному в июле в рамках 18-го, присоединилась Канада, информирует сайт правительства. Это сделано для согласования своих действий с политикой ЕС и Великобритании, пояснила министр иностранных дел Анита Ананд."Дальнейшее снижение потолка усилит экономическое давление и ограничит важнейший источник финансирования незаконной войны России. Наше правительство — верный союзник Украины, мы поддерживаем ее территориальную целостность и суверенитет", — добавил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.Видимость бурной деятельностиВпрочем, по словам вице-премьера России Александра Новака, даже нулевой потолок не повлияет на поставки."Да, это требует определенных изменений логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту те же", — отметил Новак в интервью "Бизнес FM".В реальности санкции не играют большой роли, так как не носят экстерриториального характера, их соблюдают только западные компании. Остальных судовладельцев, включая азиатских, это мало беспокоит, соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков."Фактически это очередное самоограничение — теперь канадские фирмы не смогут перевозить российскую нефть, если она стоит дороже 47,6 доллара за баррель, но они и так этим не занимались. Вот греческие и мальтийские судовладельцы лишатся доходов. Россия же просто продолжит пользоваться теневым флотом", — говорит эксперт.В Оттаве считают, что чем больше стран присоединится, тем скорее инициативу поддержит Вашингтон. Это действительно ограничит выбор перевозчиков и повысит расходы на логистику, но российский экспорт не остановит.По сути, Канада вместе с ЕС и Великобританией просто имитирует бурную деятельность, уверен доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Никакого серьезного влияния на рынок снижение потолка не окажет — если не действовала планка в 60 долларов, то в 47,6 тем более не сработает. А расплачиваться за обход собственных санкций снова придется западным потребителям.Подключатся многочисленные посредники, в том числе американские — Вашингтон пока избегает дополнительного давления на Москву. "Можно вспомнить, как та же Shell спокойно покупала российскую нефть через схему с "латвийской смесью". При необходимости этим способом опять воспользуются", — полагает экономист.Бесплатный сырНа ценах решение Оттавы также никак не скажется. Искусственные потолки не в силах отменить законы рынка, указывают аналитики."Все прекрасно понимают, что бесплатных ресурсов нет, а исключение одного из крупнейших поставщиков нефти, наоборот, приведет к ее резкому удорожанию", — подчеркивает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Экономической безопасности России в данном сегменте Запад нанести ущерб не в состоянии, убежден он.И действительно: несмотря на введенные США дополнительные пошлины для Дели в 25%, индийские НПЗ, среди которых Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., возобновили закупки российской нефти.
https://ria.ru/20250728/spg-2031244158.html
https://ria.ru/20250803/ssha-2032894231.html
россия
канада
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554944_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d4cd6a6937a7b67a8bf5ba132c2a3588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, европа, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, фонд национальной энергетической безопасности
В мире, Россия, Канада, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Фонд национальной энергетической безопасности
"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников

Сергей Зайнуллин: американские компании могут зарабатывать на российской нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока Белый дом договаривается с Кремлем, остальные союзники Киева не намерены сдаваться и сплачиваются для очередного удара по России. Однако главные партнеры Москвы перестали обращать внимание даже на угрозы Вашингтона. Как сыграет Запад без козырей — в материале РИА Новости.

Уперлись в потолок

Европейская коалиция желающих продолжит помогать Украине и давить на Россию, заверил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "В том числе ужесточением санкций", — уточнил он.
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила в интервью телеканалу ORF2, что очередной, 19-й пакет уже подготовили.
Это подтвердила и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. После американо-российского саммита на Аляске она заявила, что Путин якобы намеренно тянет с урегулированием, и призвала применить к России силу.
Танкер СПГ в гавани Бостона - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Теперь все будет по-другому". США надавили Европе на больное место
28 июля, 08:00
Девятнадцатый пакет планируют принять в сентябре, а пока к потолку на российскую нефть в 47,6 доллара, введенному в июле в рамках 18-го, присоединилась Канада, информирует сайт правительства. Это сделано для согласования своих действий с политикой ЕС и Великобритании, пояснила министр иностранных дел Анита Ананд.
"Дальнейшее снижение потолка усилит экономическое давление и ограничит важнейший источник финансирования незаконной войны России. Наше правительство — верный союзник Украины, мы поддерживаем ее территориальную целостность и суверенитет", — добавил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны Канады Анита Ананд выступает на пресс-конференции в Пентагоне
Министр обороны Канады Анита Ананд выступает на пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны Канады Анита Ананд выступает на пресс-конференции в Пентагоне

Видимость бурной деятельности

Впрочем, по словам вице-премьера России Александра Новака, даже нулевой потолок не повлияет на поставки.
"Да, это требует определенных изменений логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту те же", — отметил Новак в интервью "Бизнес FM".
В реальности санкции не играют большой роли, так как не носят экстерриториального характера, их соблюдают только западные компании. Остальных судовладельцев, включая азиатских, это мало беспокоит, соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Президент Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Пощады не будет. Трамп жестко заговорил с союзниками
3 августа, 08:00
"Фактически это очередное самоограничение — теперь канадские фирмы не смогут перевозить российскую нефть, если она стоит дороже 47,6 доллара за баррель, но они и так этим не занимались. Вот греческие и мальтийские судовладельцы лишатся доходов. Россия же просто продолжит пользоваться теневым флотом", — говорит эксперт.
В Оттаве считают, что чем больше стран присоединится, тем скорее инициативу поддержит Вашингтон. Это действительно ограничит выбор перевозчиков и повысит расходы на логистику, но российский экспорт не остановит.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане
По сути, Канада вместе с ЕС и Великобританией просто имитирует бурную деятельность, уверен доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Никакого серьезного влияния на рынок снижение потолка не окажет — если не действовала планка в 60 долларов, то в 47,6 тем более не сработает. А расплачиваться за обход собственных санкций снова придется западным потребителям.
Подключатся многочисленные посредники, в том числе американские — Вашингтон пока избегает дополнительного давления на Москву. "Можно вспомнить, как та же Shell спокойно покупала российскую нефть через схему с "латвийской смесью". При необходимости этим способом опять воспользуются", — полагает экономист.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной танкер Calida на рейде в Цемесской бухте
Нефтяной танкер Calida на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной танкер Calida на рейде в Цемесской бухте

Бесплатный сыр

На ценах решение Оттавы также никак не скажется. Искусственные потолки не в силах отменить законы рынка, указывают аналитики.
"Все прекрасно понимают, что бесплатных ресурсов нет, а исключение одного из крупнейших поставщиков нефти, наоборот, приведет к ее резкому удорожанию", — подчеркивает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Экономической безопасности России в данном сегменте Запад нанести ущерб не в состоянии, убежден он.
И действительно: несмотря на введенные США дополнительные пошлины для Дели в 25%, индийские НПЗ, среди которых Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., возобновили закупки российской нефти.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
 
В миреРоссияКанадаЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала