"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников

Пока Белый дом договаривается с Кремлем, остальные союзники Киева не намерены сдаваться и сплачиваются для очередного удара по России. Однако главные партнеры...

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T10:20:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока Белый дом договаривается с Кремлем, остальные союзники Киева не намерены сдаваться и сплачиваются для очередного удара по России. Однако главные партнеры Москвы перестали обращать внимание даже на угрозы Вашингтона. Как сыграет Запад без козырей — в материале РИА Новости.Уперлись в потолокЕвропейская коалиция желающих продолжит помогать Украине и давить на Россию, заверил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "В том числе ужесточением санкций", — уточнил он.Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила в интервью телеканалу ORF2, что очередной, 19-й пакет уже подготовили.Это подтвердила и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. После американо-российского саммита на Аляске она заявила, что Путин якобы намеренно тянет с урегулированием, и призвала применить к России силу.Девятнадцатый пакет планируют принять в сентябре, а пока к потолку на российскую нефть в 47,6 доллара, введенному в июле в рамках 18-го, присоединилась Канада, информирует сайт правительства. Это сделано для согласования своих действий с политикой ЕС и Великобритании, пояснила министр иностранных дел Анита Ананд."Дальнейшее снижение потолка усилит экономическое давление и ограничит важнейший источник финансирования незаконной войны России. Наше правительство — верный союзник Украины, мы поддерживаем ее территориальную целостность и суверенитет", — добавил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.Видимость бурной деятельностиВпрочем, по словам вице-премьера России Александра Новака, даже нулевой потолок не повлияет на поставки."Да, это требует определенных изменений логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту те же", — отметил Новак в интервью "Бизнес FM".В реальности санкции не играют большой роли, так как не носят экстерриториального характера, их соблюдают только западные компании. Остальных судовладельцев, включая азиатских, это мало беспокоит, соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков."Фактически это очередное самоограничение — теперь канадские фирмы не смогут перевозить российскую нефть, если она стоит дороже 47,6 доллара за баррель, но они и так этим не занимались. Вот греческие и мальтийские судовладельцы лишатся доходов. Россия же просто продолжит пользоваться теневым флотом", — говорит эксперт.В Оттаве считают, что чем больше стран присоединится, тем скорее инициативу поддержит Вашингтон. Это действительно ограничит выбор перевозчиков и повысит расходы на логистику, но российский экспорт не остановит.По сути, Канада вместе с ЕС и Великобританией просто имитирует бурную деятельность, уверен доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Никакого серьезного влияния на рынок снижение потолка не окажет — если не действовала планка в 60 долларов, то в 47,6 тем более не сработает. А расплачиваться за обход собственных санкций снова придется западным потребителям.Подключатся многочисленные посредники, в том числе американские — Вашингтон пока избегает дополнительного давления на Москву. "Можно вспомнить, как та же Shell спокойно покупала российскую нефть через схему с "латвийской смесью". При необходимости этим способом опять воспользуются", — полагает экономист.Бесплатный сырНа ценах решение Оттавы также никак не скажется. Искусственные потолки не в силах отменить законы рынка, указывают аналитики."Все прекрасно понимают, что бесплатных ресурсов нет, а исключение одного из крупнейших поставщиков нефти, наоборот, приведет к ее резкому удорожанию", — подчеркивает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Экономической безопасности России в данном сегменте Запад нанести ущерб не в состоянии, убежден он.И действительно: несмотря на введенные США дополнительные пошлины для Дели в 25%, индийские НПЗ, среди которых Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., возобновили закупки российской нефти.

2025

