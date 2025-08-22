НАТО за месяц закупила у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
Рютте: страны Европы намерены продолжить закупки у США вооружения для Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил генсек Североатлантического блока Марк Рютте, прибывший в пятницу с необъявленным визитом в Киев.
"Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что поддерживает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования, предоставляемого союзниками по НАТО. Менее чем за один месяц это уже привело к приобретению необходимого оборудования на дополнительные 1,5 миллиарда долларов: противовоздушная оборона, боеприпасы и многое другое. Последуют дополнительные поставки",- сообщил он.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. -0-
Генсек НАТО признал, что Украина попала в проигрышное положение
14 ноября 2024, 00:28