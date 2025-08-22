Рейтинг@Mail.ru
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 22.08.2025 (обновлено: 18:08 22.08.2025)
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта
специальная военная операция на украине
в мире
нато
вооруженные силы украины
украина
марк рютте
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте.Трансляция велась на YouTube-канале НАТО."И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Марк Рютте
© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukГенсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте.
Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США
Вчера, 09:31
"И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ
Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаМарк Рютте
 
 
