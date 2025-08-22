https://ria.ru/20250822/nato-2037003126.html

Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта

Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта - РИА Новости, 22.08.2025

Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта

НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:39:00+03:00

2025-08-22T15:39:00+03:00

2025-08-22T18:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

нато

вооруженные силы украины

украина

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037044195_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_c4d45490b43ec714012c7a7b82034062.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте.Трансляция велась на YouTube-канале НАТО."И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html

https://ria.ru/20250822/tramp-2036718770.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, марк рютте