https://ria.ru/20250822/nato-2037003126.html
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта - РИА Новости, 22.08.2025
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта
НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:39:00+03:00
2025-08-22T15:39:00+03:00
2025-08-22T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
вооруженные силы украины
украина
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037044195_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_c4d45490b43ec714012c7a7b82034062.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте.Трансляция велась на YouTube-канале НАТО."И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
https://ria.ru/20250822/tramp-2036718770.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037044195_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_1b6c55db2512471307f731c18b94513b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Марк Рютте
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта
Рютте: НАТО будет участвовать в развитии послевоенной украинской армии