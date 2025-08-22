https://ria.ru/20250822/nagrady-2036885536.html

Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области

Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА), принимавшим участие в...

2025-08-22T04:06:00+03:00

2025-08-22T04:06:00+03:00

2025-08-22T11:39:00+03:00

СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА), принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Мероприятие прошло в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на нем присутствовали также члены Центрального военного комитета ТПК, ведущие командиры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА, а также семьи погибших бойцов. Торжественная церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о военнослужащих, отдавших жизнь в бою. На церемонии был зачитан указ президиума верховного народного собрания о присвоении званий Героев КНДР, вручении орденов и медалей. Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР лучшим командирам и солдатам, а также прикрепил медали у портретов павших бойцов. Выступая на церемонии, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство государства". "Ким Чен Ын... от имени партии и правительства выразил искреннюю благодарность и самый горячий боевой привет командирам и бойцам зарубежных операционных войск КНА, которые и в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА, с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на Родину", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР отметил, что церемония организована именно в здании ЦК партии, чтобы прославить перед Родиной и народом героев, совершивших подвиги на поле боя ради защиты "священного авторитета и достоинства государства". Он подчеркнул, что это - особая и бесценная награда для победителей. Ким Чен Ын заявил, что подвиг героев невозможно рассматривать отдельно от кровопролитных сражений, в которых они проявили стойкость и преданность Родине. Он назвал их победу "событием мировой истории", подтвердившим абсолютное идейно-духовное превосходство КНА. Особо он подчеркнул, что "выдающаяся доблесть и благородная самоотверженность" военных КНДР стали главным фактором победы. Зарубежные операционные войска он охарактеризовал как "героические войска", подчеркнув, что их сила заключена не в отдельных подвигах, а в массовом героизме, единой дисциплине и преданности приказу Родины. Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку. На церемонии награждения от имени личного состава зарубежных операционных войск КНДР выступил генерал-полковник Ким Ён Бок, командующий спецназом КНА. Он заявил, что бойцы будут "до конца верными миссии армии партии и верховному главнокомандующему", подчеркнув, что главной гарантией их побед стало руководство Ким Чен Ына. Ким Чен Ын подытожил, что подвиги героев "будут вписаны в летопись" истории страны как самые "бесценные страницы" и что страна, защищаемая героической армией, "вечно сильна", а ее дело - непобедимо.

