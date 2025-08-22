Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
04:06 22.08.2025 (обновлено: 11:39 22.08.2025)
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
2025-08-22T04:06:00+03:00
2025-08-22T11:39:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
курская область
россия
ким чен ын
СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА), принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Мероприятие прошло в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на нем присутствовали также члены Центрального военного комитета ТПК, ведущие командиры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА, а также семьи погибших бойцов. Торжественная церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о военнослужащих, отдавших жизнь в бою. На церемонии был зачитан указ президиума верховного народного собрания о присвоении званий Героев КНДР, вручении орденов и медалей. Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР лучшим командирам и солдатам, а также прикрепил медали у портретов павших бойцов. Выступая на церемонии, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство государства". "Ким Чен Ын... от имени партии и правительства выразил искреннюю благодарность и самый горячий боевой привет командирам и бойцам зарубежных операционных войск КНА, которые и в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА, с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на Родину", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР отметил, что церемония организована именно в здании ЦК партии, чтобы прославить перед Родиной и народом героев, совершивших подвиги на поле боя ради защиты "священного авторитета и достоинства государства". Он подчеркнул, что это - особая и бесценная награда для победителей. Ким Чен Ын заявил, что подвиг героев невозможно рассматривать отдельно от кровопролитных сражений, в которых они проявили стойкость и преданность Родине. Он назвал их победу "событием мировой истории", подтвердившим абсолютное идейно-духовное превосходство КНА. Особо он подчеркнул, что "выдающаяся доблесть и благородная самоотверженность" военных КНДР стали главным фактором победы. Зарубежные операционные войска он охарактеризовал как "героические войска", подчеркнув, что их сила заключена не в отдельных подвигах, а в массовом героизме, единой дисциплине и преданности приказу Родины. Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку. На церемонии награждения от имени личного состава зарубежных операционных войск КНДР выступил генерал-полковник Ким Ён Бок, командующий спецназом КНА. Он заявил, что бойцы будут "до конца верными миссии армии партии и верховному главнокомандующему", подчеркнув, что главной гарантией их побед стало руководство Ким Чен Ына. Ким Чен Ын подытожил, что подвиги героев "будут вписаны в летопись" истории страны как самые "бесценные страницы" и что страна, защищаемая героической армией, "вечно сильна", а ее дело - непобедимо.
кндр (северная корея)
курская область
россия
в мире, кндр (северная корея), курская область, россия, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Курская область, Россия, Ким Чен Ын
СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА), принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Мероприятие прошло в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на нем присутствовали также члены Центрального военного комитета ТПК, ведущие командиры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА, а также семьи погибших бойцов. Торжественная церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о военнослужащих, отдавших жизнь в бою.
На церемонии был зачитан указ президиума верховного народного собрания о присвоении званий Героев КНДР, вручении орденов и медалей. Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР лучшим командирам и солдатам, а также прикрепил медали у портретов павших бойцов.
Выступая на церемонии, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство государства".
"Ким Чен Ын... от имени партии и правительства выразил искреннюю благодарность и самый горячий боевой привет командирам и бойцам зарубежных операционных войск КНА, которые и в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА, с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на Родину", - пишет ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что церемония организована именно в здании ЦК партии, чтобы прославить перед Родиной и народом героев, совершивших подвиги на поле боя ради защиты "священного авторитета и достоинства государства". Он подчеркнул, что это - особая и бесценная награда для победителей.
Ким Чен Ын заявил, что подвиг героев невозможно рассматривать отдельно от кровопролитных сражений, в которых они проявили стойкость и преданность Родине. Он назвал их победу "событием мировой истории", подтвердившим абсолютное идейно-духовное превосходство КНА.
Особо он подчеркнул, что "выдающаяся доблесть и благородная самоотверженность" военных КНДР стали главным фактором победы. Зарубежные операционные войска он охарактеризовал как "героические войска", подчеркнув, что их сила заключена не в отдельных подвигах, а в массовом героизме, единой дисциплине и преданности приказу Родины.
Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку.
На церемонии награждения от имени личного состава зарубежных операционных войск КНДР выступил генерал-полковник Ким Ён Бок, командующий спецназом КНА. Он заявил, что бойцы будут "до конца верными миссии армии партии и верховному главнокомандующему", подчеркнув, что главной гарантией их побед стало руководство Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын подытожил, что подвиги героев "будут вписаны в летопись" истории страны как самые "бесценные страницы" и что страна, защищаемая героической армией, "вечно сильна", а ее дело - непобедимо.
В миреКНДР (Северная Корея)Курская областьРоссияКим Чен Ын
 
 
