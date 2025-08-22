Родные заявили о психическом заболевании у экс-замглавы ГУ МВД по миграции

https://ria.ru/20250822/mvd-2036898066.html
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Родные бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова, осужденного за организацию незаконной миграции, утверждают, что из-за уголовного преследования он получил психическое расстройство, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Ссылка представителя Инюкиной Т.А. возникшее у Тахтаулова Д.Ю. заболевание психики в процессе расследования уголовного дела не состоятельна, поскольку в период с 2002 по 2021 годы Тахтаулов Д.Ю. в соответствии с приказом МВД России… ежегодно проходил профилактический медицинский осмотр… каких-либо отклонений не выявлено, в ином случае, он был бы отстранен от работы",- сказано в материалах. На данные сведения о заболевании у Тахтаулова представитель его матери указывал в ходе рассмотрения иска замгенпрокурора об обращении в доход государства имущества и активов, принадлежащих Тахтаулову и афиллированным с ним лицам. Тогда в доход государства обратили четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание. В документах уточняется, что бывший замначальника для ухода от декларирования данного имущества и сокрытия информации о нем от контролирующих и надзорных органов регистрировал его на себя, а также фиктивных владельцев, в качестве которых выступали его родственники и иные доверенные лица. Согласно документам, суд пришел к выводу, что Тахтаулов понимал значение своих действии в указанный в иске период времени. Басманный суд столицы в конце 2024 года приговорил бывшего высокопоставленного полицейского Тахтаулова и начальника отдела его управления Вячеслава Фокина к 6,5 года колонии с лишением обоих звания "полковник полиции". Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по шесть лет колонии общего режима. Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Сначала их отправили в СИЗО, позднее меру пресечения смягчили на домашний арест, а вскоре они снова оказались в следственном изоляторе.
