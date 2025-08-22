Рейтинг@Mail.ru
МСП Нижегородской области начало создавать высокотехнологичные производства
14:00 22.08.2025
МСП Нижегородской области начало создавать высокотехнологичные производства
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Высокотехнологичные производства в Нижегородской области стали создавать не только крупные корпорации, но и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба правительства региона.
Выступая на XIII международном бизнес-форуме "Слет успешных предпринимателей" в Тюмени 21 августа, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что создание высокотехнологичных производств является серьезным поводом для гордости за местных представителей бизнеса. Он добавил, что это шаг к технологическому лидерству страны и настоящий вызов.
"Среди таких проектов — производство твердосплавного инструмента и технологической оснастки на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске", — приводит пресс-служба слова Саносяна.
По его словам, на созданном производстве будет более чем 400 рабочих мест, а запуск первой очереди планируется уже в этом году.
Саносян указал важность межрегионального взаимодействия для развития предприятий, а также создания кафедр предпринимательства в вузах и единых стандартов системы обучения для бизнеса.
Замглавы региона подчеркнул, что государство должно делать все возможное для предоставления предпринимателям необходимых знаний для их практического применения. Он полагает, что высококвалифицированный бизнес нужен стране и регионам.
"Предприниматели — это люди, которые вносят существенный вклад в формирование экономики. Считаю, что создание единых стандартов общей системы предпринимательского образования выведет профессию на совершенно новый уровень", — сообщил он.
Саносян также рассказал о действующих финансовых и нефинансовых мерах поддержки, предоставляемых в регионе центром "Мой бизнес" и другими организациями. Среди таких мер — различные программы обучения, льготное кредитование, поручительства, поддержка при участии в форумах и выставках как в России, так и за рубежом.
В пресс-службе добавили, что развитие предпринимательства в стране — одна из главных задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Этот нацпроект — главный инструмент формирования новой модели роста экономики. В него также входят проекты, направленные на повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
