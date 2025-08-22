https://ria.ru/20250822/moskva-2037025497.html

В Москве у мужчины выявили сразу три онкологических заболевания

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Три онкологических заболевания выявили у пациента московского НМИЦ онкологии имени Блохина, у него практически одновременно развились рак лёгкого, колоректальный рак и эпендимома головного мозга, но прогнозы у мужчины обнадеживающие, сообщили в медучреждении. Как уточняется в Telegram-канале центра, Дмитрию Сергееву из Ижевска 58 лет, он работает мастером по ремонту оборудования на металлургическом предприятии. В январе он почувствовал недомогание: потемнение в глазах, потеря сознания. Прямо с работы его увезли в больницу, где врачи обнаружили небольшое образование в головном мозге, расположенное в критически важных структурах. Его направили в Онкоцентр Блохина, где установили два онкологических диагноза и один доброкачественный процесс - образование в головном мозге. "У пациента сразу три заболевания - центральный рак левого лёгкого III стадии, синхронный рак сигмовидной кишки III стадии и сопутствующая эпендимома. Как так получилось - вопрос сложный. Современная теория онкогенеза не всегда может дать точный ответ. Пациент не пожилой, наследственных факторов риска у него не было. Мы выполнили широкий спектр молекулярно-генетических исследований, и ни в одном случае активирующих мутаций не выявлено. Можно сказать, что опухоли появились не вчера, что они развивались в течение нескольких лет. Возможно, новообразование в толстой кишке было связано с особенностями диеты или наличием полипов, а опухоль лёгкого - с тем, что пациент курил", - рассказал врач-радиотерапевт НМИЦ Блохина Дамир Ищанов, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что данную клиническую ситуацию несколько раз обсуждали на междисциплинарных консилиумах. Специалисты пришли к выводу, что в настоящий момент эпендима угрозы для жизни не представляет и приоритет нужно отдать лечению других заболеваний. "Рак лёгкого, безусловно, считается более агрессивным заболеванием, чем рак толстой кишки, и именно он во многом определяет прогноз. В обычной ситуации мы бы начали лечение с легкого, однако в данном случае у пациента появились грозные симптомы - риск кишечной непроходимости. Поэтому мы приняли решение в первую очередь провести операцию на толстой кишке: все прошло гладко, без осложнений и без необходимости выведения колостомы", - пояснил Ищанов. После операции случай обсудили на третьем по счёту консилиуме в центре компетенции по раку лёгкого. Ключевым моментом оставался вопрос о поражении лимфоузлов. Тогда торакальные хирурги решили провести диагностическую торакоскопию, по результатам которой выяснилось, что метастазов нет. Таким образом, опухоль оказалась локализованной, хотя её расположение было крайне неудачным для хирургического удаления. Она находилась в корне левого лёгкого, и радикальная операция потребовала бы удаления всего органа. Это привело бы к тяжёлым последствиям и означало частичную инвалидизацию. "Тогда к процессу лечения подключились радиотерапевты. Так как опухоль находилась в крайне неудачном месте - всего в полутора сантиметрах от сердца - это создавало определенные сложности: чтобы подвести радикальные дозы облучения, требовалось применить самые современные методики облучения. Тем не менее, выполнить задачу удалось", - говорится в тексте. Уточняется, что пациента подготовили к лечению, ему выполнили КТ-топометрию, госпитализировали, врачи приступили к облучению. "Уже на первых сеансах мы обнаружили резкие изменения в анатомии лёгкого. Опухоль увеличилась настолько, что полностью перекрыла просвет бронха, и половина левого лёгкого "схлопнулась". Произошло это буквально за полторы недели: во время разметки такого не было, а спустя считанные дни левое лёгкое уже оказалось выключенным из дыхания", - рассказал Ищанов. Рост образования шёл быстро, и до выраженного прогрессирования оставалось совсем немного времени, говорится в сообщении. Тогда пациента заново разметили, быстро составили новый план и без задержек продолжили лечение. "Уже на второй неделе химиолучевой терапии лёгкое вновь "раскрылось". Однако это снова сделало текущий план облучения неактуальным, ведь анатомия изменилась. Сначала лёгкое "схлопнулось", затем "раскрылось" - и пришлось уже в третий раз адаптировать план лучевой терапии", - говорится в материале. В медучреждении отметили, что данный случай уникален, у пациента практически одновременно развились рак лёгкого, колоректальный рак и эпендимома головного мозга. Лечение каждого из этих заболеваний уже само по себе представляло определённые сложности, рак лёгкого - из-за расположения и изменений анатомии органов грудной клетки, колоректальный рак - из-за риска непроходимости, а эпендимома - из-за симптоматики и близости к стволу мозга. "Благодаря слаженной команде многих специалистов удалось грамотно пройти все этапы лечения. Прогнозы у Дмитрия обнадеживающие. Опухоль толстой кишки уже пролечена. Лечение легкого, по словам врачей, идет успешно. А что касается эпендимомы, то она пока остаётся под наблюдением. Если появится неблагоприятная динамика, врачи своевременно подключатся и проведут необходимое лечение", - отмечается в тексте. Пациент центра уже завершает этап химиолучевой терапии, после ему будет рекомендовано проведение иммунотерапии. По последним снимкам врачи отмечают уменьшение образования, что говорит о положительной динамике, уточняется в материале. "Несмотря на заболевание, пациент остаётся функционально сохранным. А благодаря современным щадящим методикам лечения он будет чувствовать себя таким же крепким и работоспособным человеком, каким был до постановки диагноза. Ведь лёгкое сохранено, проходимость кишечника после операции восстановлена, колостома не потребовалась, что крайне важно для качества жизни. А доступность и точность диагностических методик позволяет оставить эпендимому под наблюдением и отложить проведение потенциально калечащих операций", - добавил Ищанов. -0-

