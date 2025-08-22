Рейтинг@Mail.ru
В Москве у мужчины выявили сразу три онкологических заболевания - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 22.08.2025 (обновлено: 18:37 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/moskva-2037025497.html
В Москве у мужчины выявили сразу три онкологических заболевания
В Москве у мужчины выявили сразу три онкологических заболевания - РИА Новости, 22.08.2025
В Москве у мужчины выявили сразу три онкологических заболевания
Три онкологических заболевания выявили у пациента московского НМИЦ онкологии имени Блохина, у него практически одновременно развились рак лёгкого,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:04:00+03:00
2025-08-22T18:37:00+03:00
здоровье - общество
ижевск
москва
российский онкологический научный центр имени н. н. блохина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037049518_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_e4733d93d5af1733a6fd031a8f0e9d29.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Три онкологических заболевания выявили у пациента московского НМИЦ онкологии имени Блохина, у него практически одновременно развились рак лёгкого, колоректальный рак и эпендимома головного мозга, но прогнозы у мужчины обнадеживающие, сообщили в медучреждении. Как уточняется в Telegram-канале центра, Дмитрию Сергееву из Ижевска 58 лет, он работает мастером по ремонту оборудования на металлургическом предприятии. В январе он почувствовал недомогание: потемнение в глазах, потеря сознания. Прямо с работы его увезли в больницу, где врачи обнаружили небольшое образование в головном мозге, расположенное в критически важных структурах. Его направили в Онкоцентр Блохина, где установили два онкологических диагноза и один доброкачественный процесс - образование в головном мозге. "У пациента сразу три заболевания - центральный рак левого лёгкого III стадии, синхронный рак сигмовидной кишки III стадии и сопутствующая эпендимома. Как так получилось - вопрос сложный. Современная теория онкогенеза не всегда может дать точный ответ. Пациент не пожилой, наследственных факторов риска у него не было. Мы выполнили широкий спектр молекулярно-генетических исследований, и ни в одном случае активирующих мутаций не выявлено. Можно сказать, что опухоли появились не вчера, что они развивались в течение нескольких лет. Возможно, новообразование в толстой кишке было связано с особенностями диеты или наличием полипов, а опухоль лёгкого - с тем, что пациент курил", - рассказал врач-радиотерапевт НМИЦ Блохина Дамир Ищанов, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что данную клиническую ситуацию несколько раз обсуждали на междисциплинарных консилиумах. Специалисты пришли к выводу, что в настоящий момент эпендима угрозы для жизни не представляет и приоритет нужно отдать лечению других заболеваний. "Рак лёгкого, безусловно, считается более агрессивным заболеванием, чем рак толстой кишки, и именно он во многом определяет прогноз. В обычной ситуации мы бы начали лечение с легкого, однако в данном случае у пациента появились грозные симптомы - риск кишечной непроходимости. Поэтому мы приняли решение в первую очередь провести операцию на толстой кишке: все прошло гладко, без осложнений и без необходимости выведения колостомы", - пояснил Ищанов. После операции случай обсудили на третьем по счёту консилиуме в центре компетенции по раку лёгкого. Ключевым моментом оставался вопрос о поражении лимфоузлов. Тогда торакальные хирурги решили провести диагностическую торакоскопию, по результатам которой выяснилось, что метастазов нет. Таким образом, опухоль оказалась локализованной, хотя её расположение было крайне неудачным для хирургического удаления. Она находилась в корне левого лёгкого, и радикальная операция потребовала бы удаления всего органа. Это привело бы к тяжёлым последствиям и означало частичную инвалидизацию. "Тогда к процессу лечения подключились радиотерапевты. Так как опухоль находилась в крайне неудачном месте - всего в полутора сантиметрах от сердца - это создавало определенные сложности: чтобы подвести радикальные дозы облучения, требовалось применить самые современные методики облучения. Тем не менее, выполнить задачу удалось", - говорится в тексте. Уточняется, что пациента подготовили к лечению, ему выполнили КТ-топометрию, госпитализировали, врачи приступили к облучению. "Уже на первых сеансах мы обнаружили резкие изменения в анатомии лёгкого. Опухоль увеличилась настолько, что полностью перекрыла просвет бронха, и половина левого лёгкого "схлопнулась". Произошло это буквально за полторы недели: во время разметки такого не было, а спустя считанные дни левое лёгкое уже оказалось выключенным из дыхания", - рассказал Ищанов. Рост образования шёл быстро, и до выраженного прогрессирования оставалось совсем немного времени, говорится в сообщении. Тогда пациента заново разметили, быстро составили новый план и без задержек продолжили лечение. "Уже на второй неделе химиолучевой терапии лёгкое вновь "раскрылось". Однако это снова сделало текущий план облучения неактуальным, ведь анатомия изменилась. Сначала лёгкое "схлопнулось", затем "раскрылось" - и пришлось уже в третий раз адаптировать план лучевой терапии", - говорится в материале. В медучреждении отметили, что данный случай уникален, у пациента практически одновременно развились рак лёгкого, колоректальный рак и эпендимома головного мозга. Лечение каждого из этих заболеваний уже само по себе представляло определённые сложности, рак лёгкого - из-за расположения и изменений анатомии органов грудной клетки, колоректальный рак - из-за риска непроходимости, а эпендимома - из-за симптоматики и близости к стволу мозга. "Благодаря слаженной команде многих специалистов удалось грамотно пройти все этапы лечения. Прогнозы у Дмитрия обнадеживающие. Опухоль толстой кишки уже пролечена. Лечение легкого, по словам врачей, идет успешно. А что касается эпендимомы, то она пока остаётся под наблюдением. Если появится неблагоприятная динамика, врачи своевременно подключатся и проведут необходимое лечение", - отмечается в тексте. Пациент центра уже завершает этап химиолучевой терапии, после ему будет рекомендовано проведение иммунотерапии. По последним снимкам врачи отмечают уменьшение образования, что говорит о положительной динамике, уточняется в материале. "Несмотря на заболевание, пациент остаётся функционально сохранным. А благодаря современным щадящим методикам лечения он будет чувствовать себя таким же крепким и работоспособным человеком, каким был до постановки диагноза. Ведь лёгкое сохранено, проходимость кишечника после операции восстановлена, колостома не потребовалась, что крайне важно для качества жизни. А доступность и точность диагностических методик позволяет оставить эпендимому под наблюдением и отложить проведение потенциально калечащих операций", - добавил Ищанов. -0-
https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776039.html
https://ria.ru/20250820/rak-2036582119.html
https://ria.ru/20250812/rak-2034898206.html
https://ria.ru/20250801/onkologiya-2032744319.html
ижевск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037049518_90:0:1226:852_1920x0_80_0_0_29cf80bdbd3fc0fdc7c7a5ed61d3bf95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, ижевск, москва, российский онкологический научный центр имени н. н. блохина
Здоровье - Общество, Ижевск, Москва, Российский онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина
В Москве у мужчины выявили сразу три онкологических заболевания

В Москве в онкоцентре Блохина у мужчины выявили три онкологических заболевания

© Фото : ОНКОЦЕНТР БЛОХИНА/TelegramДмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : ОНКОЦЕНТР БЛОХИНА/Telegram
Дмитрий Сергеев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Три онкологических заболевания выявили у пациента московского НМИЦ онкологии имени Блохина, у него практически одновременно развились рак лёгкого, колоректальный рак и эпендимома головного мозга, но прогнозы у мужчины обнадеживающие, сообщили в медучреждении.
Как уточняется в Telegram-канале центра, Дмитрию Сергееву из Ижевска 58 лет, он работает мастером по ремонту оборудования на металлургическом предприятии. В январе он почувствовал недомогание: потемнение в глазах, потеря сознания. Прямо с работы его увезли в больницу, где врачи обнаружили небольшое образование в головном мозге, расположенное в критически важных структурах. Его направили в Онкоцентр Блохина, где установили два онкологических диагноза и один доброкачественный процесс - образование в головном мозге.
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Главный онколог Минздрава высказался о росте показателей онкозаболеваемости
1 августа, 10:13
"У пациента сразу три заболевания - центральный рак левого лёгкого III стадии, синхронный рак сигмовидной кишки III стадии и сопутствующая эпендимома. Как так получилось - вопрос сложный. Современная теория онкогенеза не всегда может дать точный ответ. Пациент не пожилой, наследственных факторов риска у него не было. Мы выполнили широкий спектр молекулярно-генетических исследований, и ни в одном случае активирующих мутаций не выявлено. Можно сказать, что опухоли появились не вчера, что они развивались в течение нескольких лет. Возможно, новообразование в толстой кишке было связано с особенностями диеты или наличием полипов, а опухоль лёгкого - с тем, что пациент курил", - рассказал врач-радиотерапевт НМИЦ Блохина Дамир Ищанов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что данную клиническую ситуацию несколько раз обсуждали на междисциплинарных консилиумах. Специалисты пришли к выводу, что в настоящий момент эпендима угрозы для жизни не представляет и приоритет нужно отдать лечению других заболеваний.
"Рак лёгкого, безусловно, считается более агрессивным заболеванием, чем рак толстой кишки, и именно он во многом определяет прогноз. В обычной ситуации мы бы начали лечение с легкого, однако в данном случае у пациента появились грозные симптомы - риск кишечной непроходимости. Поэтому мы приняли решение в первую очередь провести операцию на толстой кишке: все прошло гладко, без осложнений и без необходимости выведения колостомы", - пояснил Ищанов.
После операции случай обсудили на третьем по счёту консилиуме в центре компетенции по раку лёгкого. Ключевым моментом оставался вопрос о поражении лимфоузлов. Тогда торакальные хирурги решили провести диагностическую торакоскопию, по результатам которой выяснилось, что метастазов нет.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
У мужчины нашли рак после съеденной сосиски
20 августа, 18:49
Таким образом, опухоль оказалась локализованной, хотя её расположение было крайне неудачным для хирургического удаления. Она находилась в корне левого лёгкого, и радикальная операция потребовала бы удаления всего органа. Это привело бы к тяжёлым последствиям и означало частичную инвалидизацию.
"Тогда к процессу лечения подключились радиотерапевты. Так как опухоль находилась в крайне неудачном месте - всего в полутора сантиметрах от сердца - это создавало определенные сложности: чтобы подвести радикальные дозы облучения, требовалось применить самые современные методики облучения. Тем не менее, выполнить задачу удалось", - говорится в тексте.
Уточняется, что пациента подготовили к лечению, ему выполнили КТ-топометрию, госпитализировали, врачи приступили к облучению.
"Уже на первых сеансах мы обнаружили резкие изменения в анатомии лёгкого. Опухоль увеличилась настолько, что полностью перекрыла просвет бронха, и половина левого лёгкого "схлопнулась". Произошло это буквально за полторы недели: во время разметки такого не было, а спустя считанные дни левое лёгкое уже оказалось выключенным из дыхания", - рассказал Ищанов.
Рост образования шёл быстро, и до выраженного прогрессирования оставалось совсем немного времени, говорится в сообщении. Тогда пациента заново разметили, быстро составили новый план и без задержек продолжили лечение.
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Ученые назвали привычку, вызывающую один из самых смертоносных видов рака
12 августа, 22:05
"Уже на второй неделе химиолучевой терапии лёгкое вновь "раскрылось". Однако это снова сделало текущий план облучения неактуальным, ведь анатомия изменилась. Сначала лёгкое "схлопнулось", затем "раскрылось" - и пришлось уже в третий раз адаптировать план лучевой терапии", - говорится в материале.
В медучреждении отметили, что данный случай уникален, у пациента практически одновременно развились рак лёгкого, колоректальный рак и эпендимома головного мозга. Лечение каждого из этих заболеваний уже само по себе представляло определённые сложности, рак лёгкого - из-за расположения и изменений анатомии органов грудной клетки, колоректальный рак - из-за риска непроходимости, а эпендимома - из-за симптоматики и близости к стволу мозга.
"Благодаря слаженной команде многих специалистов удалось грамотно пройти все этапы лечения. Прогнозы у Дмитрия обнадеживающие. Опухоль толстой кишки уже пролечена. Лечение легкого, по словам врачей, идет успешно. А что касается эпендимомы, то она пока остаётся под наблюдением. Если появится неблагоприятная динамика, врачи своевременно подключатся и проведут необходимое лечение", - отмечается в тексте.
Пациент центра уже завершает этап химиолучевой терапии, после ему будет рекомендовано проведение иммунотерапии. По последним снимкам врачи отмечают уменьшение образования, что говорит о положительной динамике, уточняется в материале.
"Несмотря на заболевание, пациент остаётся функционально сохранным. А благодаря современным щадящим методикам лечения он будет чувствовать себя таким же крепким и работоспособным человеком, каким был до постановки диагноза. Ведь лёгкое сохранено, проходимость кишечника после операции восстановлена, колостома не потребовалась, что крайне важно для качества жизни. А доступность и точность диагностических методик позволяет оставить эпендимому под наблюдением и отложить проведение потенциально калечащих операций", - добавил Ищанов. -0-
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак
1 августа, 02:54
 
Здоровье - ОбществоИжевскМоскваРоссийский онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала