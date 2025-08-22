Рейтинг@Mail.ru
Минувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Москве
07:46 22.08.2025
Минувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Москве
общество
москва
строгино
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной за последние два месяца в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве самая холодная ночь за последние два месяца. В Москве наступила настоящая осень. За минувшую ночь на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до плюс 8,4. Это второе место по ночному холоду за все лето. Посвежее за весь сезон было только в ночь на 22 июня (плюс 7,8)", - сообщил Тишковец. Он отметил, что в центре мегаполиса, на Балчуге, минимальный термометр показал плюс 11,7. В Строгино - плюс 7,9, Тушино - плюс 7,7, Бутово - плюс 5,9, что соответствует климатическим показателям сентября. "В Подмосковье самые низкие температуры зафиксированы на "полюсе холода" - в Черустях (плюс 3,7). По-осеннему прохладно в Волоколамске и Михайловском (плюс 4,5), Солнечногорске (плюс 4,6), Клину (плюс 4,8), Электростали (плюс 4,9), Можайске (плюс 5). Одевайтесь теплее", - отметил синоптик.
москва
строгино
московская область (подмосковье)
общество, москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Строгино, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Виды Москвы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Виды Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной за последние два месяца в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве самая холодная ночь за последние два месяца. В Москве наступила настоящая осень. За минувшую ночь на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до плюс 8,4. Это второе место по ночному холоду за все лето. Посвежее за весь сезон было только в ночь на 22 июня (плюс 7,8)", - сообщил Тишковец.
Он отметил, что в центре мегаполиса, на Балчуге, минимальный термометр показал плюс 11,7. В Строгино - плюс 7,9, Тушино - плюс 7,7, Бутово - плюс 5,9, что соответствует климатическим показателям сентября.
Подмосковье самые низкие температуры зафиксированы на "полюсе холода" - в Черустях (плюс 3,7). По-осеннему прохладно в Волоколамске и Михайловском (плюс 4,5), Солнечногорске (плюс 4,6), Клину (плюс 4,8), Электростали (плюс 4,9), Можайске (плюс 5). Одевайтесь теплее", - отметил синоптик.
Общество Москва Строгино Московская область (Подмосковье) Евгений Тишковец
 
 
