В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"

В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"

2025-08-22T09:32:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом оформления документов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" — именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что при рассылке писем мошенники делают упор на гибкий график и высокий доход, затем злоумышленники предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности. "Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата" (например, 25–30 тысяч рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя", - уточняют в ведомстве. Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается. Правоохранители напоминают, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.

