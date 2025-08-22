https://ria.ru/20250822/moshenniki-2036906797.html
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку" - РИА Новости, 22.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"
Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:32:00+03:00
2025-08-22T09:32:00+03:00
2025-08-22T09:32:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
telegram
whatsapp inc.
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом оформления документов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" — именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что при рассылке писем мошенники делают упор на гибкий график и высокий доход, затем злоумышленники предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности. "Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата" (например, 25–30 тысяч рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя", - уточняют в ведомстве. Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается. Правоохранители напоминают, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.
https://ria.ru/20250821/telegram-2036753709.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, whatsapp inc., общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram, WhatsApp Inc., Общество
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"
МВД: мошенники крадут деньги под предлогом налоговых сборов после "стажировки"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом оформления документов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram
или WhatsApp
жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" — именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что при рассылке писем мошенники делают упор на гибкий график и высокий доход, затем злоумышленники предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности.
"Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата" (например, 25–30 тысяч рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя", - уточняют в ведомстве.
Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается.
Правоохранители напоминают, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.