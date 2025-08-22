Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку" - РИА Новости, 22.08.2025
09:32 22.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку" - РИА Новости, 22.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"
Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом оформления документов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" — именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что при рассылке писем мошенники делают упор на гибкий график и высокий доход, затем злоумышленники предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности. "Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата" (например, 25–30 тысяч рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя", - уточняют в ведомстве. Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается. Правоохранители напоминают, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"

МВД: мошенники крадут деньги под предлогом налоговых сборов после "стажировки"

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом оформления документов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" — именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что при рассылке писем мошенники делают упор на гибкий график и высокий доход, затем злоумышленники предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности.
"Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата" (например, 25–30 тысяч рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя", - уточняют в ведомстве.
Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается.
Правоохранители напоминают, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.
21.08.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ
21 августа, 15:37
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)TelegramWhatsApp Inc.Общество
 
 
