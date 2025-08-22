https://ria.ru/20250822/monakh-2036998697.html

Монах объяснил, какие обеты нарушил настоятель монастыря Шаолинь

Монах объяснил, какие обеты нарушил настоятель монастыря Шаолинь - РИА Новости, 22.08.2025

Монах объяснил, какие обеты нарушил настоятель монастыря Шаолинь

Нравственность лежит в основе духовной практики буддизма, все монахи принимают четыре обета: не убивать, не воровать, не лгать и соблюдать целибат, то есть они... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:28:00+03:00

2025-08-22T15:28:00+03:00

2025-08-22T17:10:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037026537_0:679:2048:1831_1920x0_80_0_0_1e52f9aae47d05909dc51e332e974542.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Нравственность лежит в основе духовной практики буддизма, все монахи принимают четыре обета: не убивать, не воровать, не лгать и соблюдать целибат, то есть они не могут вступать в половую связь и заводить семью, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов), комментируя скандал вокруг бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря в Китае. Административный отдел монастыря Шаолинь в июле заявил, что Ши Юнсинь - настоятель обители - подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества монастыря, серьезном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей. В заявлении отмечалось, что он находится под следствием, которое проводят несколько ведомств. На следующий день Китайская буддийская ассоциация лишила Ши Юнсиня сана. Новым настоятелем монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне, первого буддийского храма в Китае. Позже Китайская буддистская ассоциация опубликовала заявление, в котором сказано, что китайские буддисты должны подчиняться закону, быть патриотами, не уклоняться от уплаты налогов и не попирать государственный строй. Ассоциация напомнила, что совершение преступлений создает злую карму, а следование закону - положительную. "Говоря о ситуации в монастыре Шаолинь, абсолютно логично решение Буддийской ассоциации Китая о лишении настоятеля обители сана. Заявление о необходимости следовать законам страны также соответствуют буддийскому учению. Монахи, как и все, должны следовать законам места, где они находятся", - сказал геше Йонтен. По его словам, нравственность буддийских монахов предписывается Винаей - учением, в основе которого лежит свод правил для монахов и монахинь, предписанных Буддой и позже доработанных монашествующими. "Нравственность и для монахов, и для мирян лежит в основе духовной практики, поэтому в буддизме этому уделяется особое внимание. Например, монахи-гелонги (высшая степень монашеского посвящения) принимают 253 обета. Из них четыре обета – коренные, их принимают все монахи: не убивать, не воровать, не лгать и соблюдать целибат. То есть буддийские монахи не могут вступать в половую связь и заводить семью. Нарушив даже один из них, монах автоматически лишается сана, для этого даже не требуется особое решение общины", - заключил собеседник агентства. Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Уже бывшего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждали за коммерциализацию монастыря - в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.

https://ria.ru/20250728/nastojatel-2031837032.html

https://ria.ru/20250727/kitay-2031773862.html

https://ria.ru/20250801/bugaev-2032666739.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия