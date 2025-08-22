https://ria.ru/20250822/moldaviya-2037036774.html
Молддавская оппозиция провела митинг в поддержку фермеров
2025-08-22T17:45:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
румыния
ирина влах
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела в пятницу митинг перед зданием министерства сельского хозяйства Молдавии в поддержку фермеров и в их защиту в условиях растущего импорта, заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Партия "Сердце Молдовы" собралась на митинг, поскольку власть уничтожает сёла и фермеров в угоду иностранным импортерам. "Почему румынские фермеры получают поддержку от Румынии, а молдавские фермеры остались один на один со своими проблемами?" - заявила Влах на митинге. Ее сторонники считают, что нужно сосредоточиться на возрождении молдавской промышленности в том числе для переработки продукции фермеров. "Молдавия превратилась из экспортёра в страну-импортёра из-за сознательной политики партии "Действие и солидарность". Министры ПДС заняты предвыборной агитацией и не видят, как умирает урожай на полях", – добавила Влах. В завершение акции протестующие передали для министра Людмилы Катлабуги символическое уведомление от "народного суда" с призывом обратить внимание на проблемы аграриев. Ранее ассоциация "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
