https://ria.ru/20250822/moldaviya-2037036774.html

Молддавская оппозиция провела митинг в поддержку фермеров

Молддавская оппозиция провела митинг в поддержку фермеров - РИА Новости, 22.08.2025

Молддавская оппозиция провела митинг в поддержку фермеров

Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела в пятницу митинг перед зданием министерства сельского хозяйства Молдавии в поддержку фермеров и в их защиту в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T17:45:00+03:00

2025-08-22T17:45:00+03:00

2025-08-22T17:49:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

румыния

ирина влах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037037314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_debb065df154ab79632beffb46f6e607.jpg

КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела в пятницу митинг перед зданием министерства сельского хозяйства Молдавии в поддержку фермеров и в их защиту в условиях растущего импорта, заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Партия "Сердце Молдовы" собралась на митинг, поскольку власть уничтожает сёла и фермеров в угоду иностранным импортерам. "Почему румынские фермеры получают поддержку от Румынии, а молдавские фермеры остались один на один со своими проблемами?" - заявила Влах на митинге. Ее сторонники считают, что нужно сосредоточиться на возрождении молдавской промышленности в том числе для переработки продукции фермеров. "Молдавия превратилась из экспортёра в страну-импортёра из-за сознательной политики партии "Действие и солидарность". Министры ПДС заняты предвыборной агитацией и не видят, как умирает урожай на полях", – добавила Влах. В завершение акции протестующие передали для министра Людмилы Катлабуги символическое уведомление от "народного суда" с призывом обратить внимание на проблемы аграриев. Ранее ассоциация "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.

https://ria.ru/20250728/eks-premer-2031866142.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

молдавия

гагаузия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, румыния, ирина влах