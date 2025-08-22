https://ria.ru/20250822/moldaviya-2037004507.html

Экс-премьер Молдавии обвинил Европу в поддержке партии Санду

Экс-премьер Молдавии обвинил Европу в поддержке партии Санду

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил европейских лидеров в оказании поддержки партии Майи Санду "Действие и солидарность" накануне выборов. На следующей неделе в Молдавии будут отмечать два государственных праздника: 27 августа - День Независимости, а 31 августа - "День родного языка". Администрация президента республики опубликовала информацию, что Кишинев в этот период посетят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, ожидается приезд канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Румынии Никушора Дана. "Европейские лидеры прямо поддерживают запуск в кампанию одного избирательного конкурента. А это является проблемой. У нас проходит избирательная кампания. Пусть будет ясно, это не поддержка Республики Молдова, а поддержка Майи Санду, ее партии "Действие и солидарность" (ПДС – ре.)", — написал Филат в своем Telegram-канале. Политик также заявил о недопустимости двойных стандартов при оценке внешнего вмешательства. "Нельзя ссылаться на влияние с одной стороны, не признавая влияния с другой стороны. У Санду виновата то Россия, то гибридные атаки. Борьба с русскими, с Путиным - все это не может оправдать что угодно. Да, существуют опасности и уязвимости безопасности, но это не покрывает незаконные действия, которые были совершены и которые будут совершены. Несправедливость остается несправедливостью, как бы ты ее ни мотивировал. Несправедливостью не делаешь справедливость – это аксиома", — отметил Филат. Лидер ЛДПМ охарактеризовал Санду как единоличного лидера Партии действия и солидарности, заявив, что "она и первая, и последняя, она и есть список ПДС". Парламентские выборы назначены в Молдавии на 28 сентября. Центризбирком Молдавии исключил ЛДПМ из списков участников парламентских выборов, политсила обжаловала это решение в суде. Политик отметил, что ЛДПМ требует продлить сроки подачи документов для регистрации своих кандидатов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

