https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036975340.html

Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию

Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию - РИА Новости, 22.08.2025

Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон раскритиковал предстоящий визит делегации Европейского союза... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:52:00+03:00

2025-08-22T13:52:00+03:00

2025-08-22T13:52:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

игорь додон

эммануэль макрон

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон раскритиковал предстоящий визит делегации Европейского союза в Кишинев, приуроченный ко Дню независимости. На следующей неделе в Молдавии будут отмечать два государственных праздника: 27 августа - День Независимости, а 31 августа - "День родного языка". Администрация президента республики опубликовала информацию, что Кишинев в этот период посетят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, ожидается приезд канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Румынии Никушора Дана. "На следующей неделе в Молдову вновь прибудет внушительная делегация из Европейского союза — с целью выразить поддержку Майе Санду. Я расцениваю это как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Представьте себе, если бы, скажем, (президент РФ – ред.) Владимир Путин или (президент Белоруссии- ред.) Александр Лукашенко приехали на празднование Дня независимости Молдовы в 2020 году — прямо накануне президентских выборов. Скандал в некоторых европейских столицах был бы гарантирован", — заявил Додон. Политик подчеркнул, что подобные действия со стороны западных лидеров воспринимает как попытку повлиять на политические процессы в стране. "Эммануэль Макрон и другие западные лидеры должны понимать: поддерживая Майю Санду и её ОПГ PAS (Партия "Действие и солидарность" – ПДС, ред.), они фактически становятся на сторону тех, кто действует вопреки интересам молдавского народа", — отметил лидер социалистов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html

https://ria.ru/20250816/moldaviya-2035205559.html

https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия, игорь додон, эммануэль макрон, майя санду, евросоюз