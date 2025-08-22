Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию

https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036975340.html
КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон раскритиковал предстоящий визит делегации Европейского союза в Кишинев, приуроченный ко Дню независимости. На следующей неделе в Молдавии будут отмечать два государственных праздника: 27 августа - День Независимости, а 31 августа - "День родного языка". Администрация президента республики опубликовала информацию, что Кишинев в этот период посетят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, ожидается приезд канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Румынии Никушора Дана. "На следующей неделе в Молдову вновь прибудет внушительная делегация из Европейского союза — с целью выразить поддержку Майе Санду. Я расцениваю это как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Представьте себе, если бы, скажем, (президент РФ – ред.) Владимир Путин или (президент Белоруссии- ред.) Александр Лукашенко приехали на празднование Дня независимости Молдовы в 2020 году — прямо накануне президентских выборов. Скандал в некоторых европейских столицах был бы гарантирован", — заявил Додон. Политик подчеркнул, что подобные действия со стороны западных лидеров воспринимает как попытку повлиять на политические процессы в стране. "Эммануэль Макрон и другие западные лидеры должны понимать: поддерживая Майю Санду и её ОПГ PAS (Партия "Действие и солидарность" – ПДС, ред.), они фактически становятся на сторону тех, кто действует вопреки интересам молдавского народа", — отметил лидер социалистов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
