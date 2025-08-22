https://ria.ru/20250822/moldavija-2037051900.html

Соцпартия Молдавии просят США направить наблюдателей на выборы

КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обратилась к США с просьбой направить международных наблюдателей на избирательные участки за пределами республики, чтобы предотвратить возможную фальсификацию парламентских выборов, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы. "Лидеры ПСРМ обратились к США с просьбой о поддержке мониторинга избирательного процесса, в частности, путем направления международных наблюдателей на избирательные участки в диаспоре, чтобы предотвратить возможные попытки фальсификации парламентских выборов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Соцпартии. Просьба была высказана на встрече руководства ПСРМ с временным поверенным в делах США в Молдавии Ником Петровичем. "Стороны обменялись мнениями о социально-политической ситуации в Республике Молдова. Социалисты подчеркнули важность обеспечения свободных, демократических и справедливых выборов, а также необходимость соблюдения права на выражение мнения и политического плюрализма. Также было отмечено давление, оказываемое нынешней властью на оппозицию, и злоупотребления, ограничивающие права граждан", - отмечается в заявлении Соцпартии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

