Сторонники "Победы" вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии

Сторонники "Победы" вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" вышли на новый митинг с требованием освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку Светлану Попан, заявив о нарушениях закона при вынесении приговоров, передает корреспондент РИА Новости. "Мы будем выходить на протесты сколько потребуется. Мы требуем отмены решений суда, принятых с грубейшими нарушениями. Это было судилище, надуманное, грубое. Без доказательств. Репрессии против оппозиции не имеют ничего общего с демократическими ценностями", — заявил на митинге активист блока "Победа", представитель правительства Гагаузии Александр Панов. Он подчеркнул, что в блоке "Победа" не разделяют позицию властей Молдавии о возможном объединении с Румынией. "Четыре года, как эта партия "Действие и солидарность" находится у власти, и все это время мы слышим периодически призывы к объединению с Румынией. Но наша родина — это Республика Молдова. Нам здесь хорошо, а им (властям. — Прим. ред.) здесь плохо, они граждане соседней страны. Почему они диктуют нам свои условия?" — заявил Панов. Борьба с оппозицией

