Сторонники "Победы" вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии
14:37 22.08.2025 (обновлено: 16:06 22.08.2025)
Сторонники "Победы" вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии
КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" вышли на новый митинг с требованием освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку Светлану Попан, заявив о нарушениях закона при вынесении приговоров, передает корреспондент РИА Новости. "Мы будем выходить на протесты сколько потребуется. Мы требуем отмены решений суда, принятых с грубейшими нарушениями. Это было судилище, надуманное, грубое. Без доказательств. Репрессии против оппозиции не имеют ничего общего с демократическими ценностями", — заявил на митинге активист блока "Победа", представитель правительства Гагаузии Александр Панов. Он подчеркнул, что в блоке "Победа" не разделяют позицию властей Молдавии о возможном объединении с Румынией. "Четыре года, как эта партия "Действие и солидарность" находится у власти, и все это время мы слышим периодически призывы к объединению с Румынией. Но наша родина — это Республика Молдова. Нам здесь хорошо, а им (властям. — Прим. ред.) здесь плохо, они граждане соседней страны. Почему они диктуют нам свои условия?" — заявил Панов. Борьба с оппозицией
КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" вышли на новый митинг с требованием освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку Светлану Попан, заявив о нарушениях закона при вынесении приговоров, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы будем выходить на протесты сколько потребуется. Мы требуем отмены решений суда, принятых с грубейшими нарушениями. Это было судилище, надуманное, грубое. Без доказательств. Репрессии против оппозиции не имеют ничего общего с демократическими ценностями", — заявил на митинге активист блока "Победа", представитель правительства Гагаузии Александр Панов.
Он подчеркнул, что в блоке "Победа" не разделяют позицию властей Молдавии о возможном объединении с Румынией.
"Четыре года, как эта партия "Действие и солидарность" находится у власти, и все это время мы слышим периодически призывы к объединению с Румынией. Но наша родина — это Республика Молдова. Нам здесь хорошо, а им (властям. — Прим. ред.) здесь плохо, они граждане соседней страны. Почему они диктуют нам свои условия?" — заявил Панов.

В марте 2024 года на тот момент премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны, выразив личную поддержку объединению. Это вызвало протесты в постсоветской республике: оппозиция в парламенте потребовала объяснений от главы МИД Михая Попшоя, назвав слова Чолаку антимолдавскими, но правящая партия ПДС отклонила запрос. По данным опроса молдавской компании iData от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость страны.

Борьба с оппозицией

  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
  • В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
  • Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента.
  • Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
В миреМолдавияРумынияКишиневЕвгения ГуцулМарчел ЧолакуМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
